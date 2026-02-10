Baltijas balss logotype
Каю не уважаю! Главного дипломата ЕС не жалуют ни в Москве, ни в Вашингтоне - Пабрикс 4 1893

Дата публикации: 10.02.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Каю не уважаю! Главного дипломата ЕС не жалуют ни в Москве, ни в Вашингтоне - Пабрикс
ФОТО: LETA

Это утверждается в обширном интервью бывшего министра обороны и иностранных дел Артиса Пабрикса в Diena.

«Я был очень удивлен», – оценивает он недавние высказывания премьер-министра Латвии и президента Эстонии относительно начала прямых переговоров с Россией. «Меня это заставляет думать, что как в политике Европы, так и политике Латвии есть такое внешнеполитическое смятение, и это нормально, тут не надо иронизировать, ибо, как мы знаем, предыдущая система закончилась, тем самым каждое государство ищет, какова наша позиция в этой геополитической ситуации...»

А.Пабрикс напоминает, что в Евросоюзе уже есть пост верховного представителя по вопросам внешней политики и безопасности, и он как раз принадлежит государству Балтии. «Почему тогда мы ищем специального представителя для переговоров с Россией? Потому, что Каллас некомпетентна? Потому, что мы туда хотим продвинуть какого-то нового человека? Нет, я думаю, что единственная причина... это то, что к сожалению Кая Каллас изолирована не только со стороны Москвы, что понятно, ибо это есть тоталитарное государство, и можно понять, что им один-другой не понравится, но это не их дело. Точно так же они могут сказать, что никогда не станут говорить с Байбой Браже, Силиней или Ринкевичсом, это их возможность, но это не означает, что мы поменяем правительство как в 1940 году, когда нам выставили ультиматум. Подлинная проблема есть, что наш союзник — Вашингтон — до сих пор не уважает Каю Каллас...»

Господин Пабрикс призывает Старый Свет говорить в унисон: «Тогда, когда Европа показала единую позицию в вопросе Гренландии, тогда мы сразу же достигли каких-то изменений в политике Вашингтона. Мы не можем наше нахождение за столом переговоров аргументировать только тем, что нам нужно тоже перекусить за этим столом. Каков план Европы? У Виткоффа, Кушнера и Трампа есть план».

«Западный мир умеет красиво говорить», – иронизирует далее латышский деятель. «Но эта поддержка Украине не такова, какая должна бы быть, и мы видим также давление США на Украину, но не видим такого же давления на Россию. Тем самым ясно, что это нисколько не радует и это близоруко, ибо какого-то мира мы такой политикой можем достичь, но такой мир продолжит раздроблять наше единство — как трансатлантическое, так внутреннее единство Европы».

#Эстония #Украина #Латвия #дипломатия #внешняя политика #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го февраля

    Пабрикс ногтя её не стоит. Как можно не уважать женщину, добившуюся столь высокого поста!

    2
    18
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    11-го февраля

    Кто давит на красный палец , так это бабы от зависти, что они не смогли достичь такой карьеры, как Каллас. Стыдоба! Фу!

    0
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    Подлинная проблема есть, что наш союзник — Вашингтон — до сих пор не уважает Каю Каллас...

    Уважать можно не только за дела и поступки, также уважать можно и за позицию по отношению к происходящему!

    У Каи этого не было изначально, видимо не будет и в будущем.

    43
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    11-го февраля

    "Не суди, да не судим будешь " завистник.

    3
    7
Читать все комментарии

