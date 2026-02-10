Baltijas balss logotype
Комиссия Сейма во втором чтении поддержала запрет... говорить на русском в магазине 6 3936

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комиссия Сейма во втором чтении поддержала запрет... говорить на русском в магазине
ФОТО: Виталий Вавилкин

Поправка депутата Нацобъединения может привести к тому, что даже если продавец или поставщик услуг владеет русским, общаться на нем с покупателем он не сможет.

Как уже сообщалось, депутат Сейма от Национального объединения Наурис Пунтулис подал поправку к Закону о защите прав потребителей, которая уже и на покупателя возлагает обязанности общаться с продавцом или поставщиком услуг только на латышском. В отдельных случаях, если покупатель и поставщик услуг будет на это способен, покупателю дозволяется использовать другой официальный язык страны ЕС или страны-кандидата в ЕС. Первая часть поправки гласит так: "Коммуникация потребителя с продавцом или оказывающим услугу лицом - предоставление, обслуживание информации и заключение договора - осуществляется на государственном языке." Сегодня данная поправка рассматривалась в комиссии Сейма по народному хозяйству. Ее по просьбе однопартийца Пунтулиса представлял депутат Янис Витенбергс. По словам Витенбергса, поправка направлена на то, чтобы гарантировать каждому потребителю возможность получить информацию и обслуживание на латышском. Одновременно и тем поставщикам услуг, продавцам - главным образом, молодым людям, которые, к примеру, не владеют русским, поправка предоставляет право на русском не отвечать.

Независимый депутат Скайдрите Абрама поинтересовалась, как это будет выглядеть практически: "То есть покупатель, к примеру, в "Maxima" не сможет на кассе говорить на русском? И что тогда?" "Да, его просто на русском не будут обслуживать", - отрезал Янис Витенбергс и добавил, что едва ли узбека во Франции будут обслуживать на узбекском. "Наши соотечественники в Англии, даже будучи уже в преклонном возрасте, учат английский, чтобы можно было получить обслуживание", - пояснил депутат Витенбергс. Отметим, что представители минэкономики, Центра защиты прав потребителей и юристы парламента несколько раз подчеркивали, что в Латвии уже все законодательство в сфере защиты госязыка принято и нет нужды вносить какую-то специфическую языковую норму во все остальные законы, особенно учитывая, что если поправка что-то запрещает, то сразу же возникает вопрос: а кто это будет контролировать? И еще один вопрос: какая административная ответственность за это будет предусмотрена.

Глава комиссии Сейма по народному хозяйству Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") по итогам дискуссии выразил мнение, что если депутаты поддержат поправку Пунтулиса во втором чтении, то к третьему чтению ее надо будет доработать и согласовать с языковыми нормами в других законах. В итоге 6-ю голосами "за" при 2 "против" и 2 воздержавшихся поправка была поддержана комиссией во 2-м чтении. Еще предстоит по этой поправки и голосование на пленарном заседании Сейма, а затем обсуждение в третьем (окончательном) чтении.

#Латвия #депутаты #парламент #права потребителей #комиссия Сейма #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • П
    Процион
    11-го февраля

    Агрессивное навязывание властями латышского языка неожиданно приводит к противоположному эффекту. Латышский язык постепенно вытесняется английским языком. Латышская молодежь уже плохо знает русский язык, власти этого добились (зачем, это же глупо).На днях менеджер в большом магазине не понял меня на русском языке, я перешел на английский. В мтоге полное взаимопонимание и благожелательность. Но ни слова по-латышски не понабодилось: госязык уже не востребован.

    25
    0
  • РС
    Рейн Споле
    11-го февраля

    Пожилые латвийские соотечественники не учат английский язык так как государство ОБЯЗАННО предоставить им переводчика за счёт государства ,на каждом углу литовские,польские,русские и так далее магазины.

    23
    0
  • II
    Ira Ira
    10-го февраля

    Чем они там занимаются??? Смайл рука-лицо

    20
    1
  • МТ
    Макс Толь
    10-го февраля

    Приду я в магазин и начну на языке Басков говорить. Евро язык как ни как. Ну пусть попробуют меня не обслужить. И тогда, что? Что тогда? Какой-то медицинский дэбил предложил этот бред, и такие же дэбилы (медицинские) его (рассматривают).

    50
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    А я использую только русский язык, в случае необходимости несколько фраз на чистейшем латышском и потом, моментально опять нар русском.

    Никаких проблем в общении.

    45
    4
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Крипта опять на русских гонит?!🔯 Не кошерно,Витенберг,не кошерно...

    38
    3
Читать все комментарии

Видео