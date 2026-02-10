Baltijas balss logotype
Министр отстранил мэра Резекне, не получившего допуск к гостайне

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр отстранил мэра Резекне, не получившего допуск к гостайне

Министр по делам умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил от должности председателя думы Резекне Александра Барташевича, который не получил специального разрешения на доступ к государственной тайне, сообщает LETA.

Как сообщила агентству LETA советница министра Сабине Спурке, решение принято, поскольку Барташевичу не было выдано спецразрешение на доступ к гостайне.

Председатель думы считается отстранённым от исполнения должностных обязанностей с даты публикации распоряжения в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Как уже сообщалось, на прошлой неделе министр потребовал отставки мэра Резекне в связи с тем, что тот не получил допуск к гостайне, однако Барташевич до сих пор продолжал руководить думой.

Так как он отказался уйти в отставку, ему в течение пяти рабочих дней следовало представить министру письменные объяснения. Этот срок истекает сегодня.

После того как стало известно о неприсвоении допуска мэру Резекне, он не отвечал на звонки агентства LETA.

В минувший четверг на заседании думы Барташевич также не объяснил, почему не уходит в отставку. На просьбу пояснить он заявил лишь, что этот вопрос не относится к повестке заседания, поэтому отвечать не будет. "У меня есть право проводить заседание думы", — сказал Барташевич.

В то же время в соцсетях он заявил, что "никуда не уходит".

Закон предусматривает семь оснований, по которым человеку может быть отказано в доступе к объектам государственной тайны. В частности, допуск не выдают, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также его не получают те, кто ранее был сотрудником или агентом спецслужб СССР или государства, не входящего в НАТО и ЕС.

Доступ к гостайне запрещается и в случае, если в ходе проверки выявлены факты, дающие основание сомневаться в надёжности и способности хранить государственную тайну, а также лицам с психическими и поведенческими расстройствами, включая расстройства, вызванные употреблением алкоголя или наркотиков.

Также сообщалось, что Барташевич является обвиняемым по уголовному делу за разглашение информации ограниченного доступа, а также за то, что в течение 16 лет в своих декларациях госслужащего он намеренно не указывал сведения о приобретённой за рубежом недвижимости и других крупных доходах. Рассмотрение дела в Видземском районном суде в Гулбене планируется продолжить в марте.

#Резекне #Латвия #декларация #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)

(3)
  • Д
    Дед
    10-го февраля

    А большинство в Резекне проголосовали за Барташевича. Значит народ лучше знает, кто им должен руководить, но это я про демократическую страну. Отстранили его незаконно, теперь уже во второй раз. Никаких перерасходов бюджета не доказали, хотя старались пердячим паром. Фальшивое уголовное дело, опять окажется пшиком. С голоду он, конечно, не помрет, но город без него много потеряет. Посмотрите , что с Ригой сделали эти яйцеголовые, после того, как ушел Ушаков.

    3
    1
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Журналисты писали,что 37,9 млн евро получили от Барташевича компании ,связанные с его семьёй ,т.е.компания брата Михаила. Так что Барташевич не пропадет,да и недвижимость за границей за 300000евро не даст встретить старость в бедности..😀 Правда,скоро суд,но таких не сажают.Ушаков не даст соврать... Нетаньяху повелел не трогать ,а отпустить,понять и простить...😎😀

    3
    8
  • EB
    Emigrants Berzins
    10-го февраля

    Жабогадюкинг. Да и зажрался этот Барташевич, поди с голоду-то не помрёт в отставке-то.

    8
    29
Читать все комментарии

