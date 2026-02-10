Министр по делам умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил от должности председателя думы Резекне Александра Барташевича, который не получил специального разрешения на доступ к государственной тайне, сообщает LETA.

Как сообщила агентству LETA советница министра Сабине Спурке, решение принято, поскольку Барташевичу не было выдано спецразрешение на доступ к гостайне.

Председатель думы считается отстранённым от исполнения должностных обязанностей с даты публикации распоряжения в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Как уже сообщалось, на прошлой неделе министр потребовал отставки мэра Резекне в связи с тем, что тот не получил допуск к гостайне, однако Барташевич до сих пор продолжал руководить думой.

Так как он отказался уйти в отставку, ему в течение пяти рабочих дней следовало представить министру письменные объяснения. Этот срок истекает сегодня.

После того как стало известно о неприсвоении допуска мэру Резекне, он не отвечал на звонки агентства LETA.

В минувший четверг на заседании думы Барташевич также не объяснил, почему не уходит в отставку. На просьбу пояснить он заявил лишь, что этот вопрос не относится к повестке заседания, поэтому отвечать не будет. "У меня есть право проводить заседание думы", — сказал Барташевич.

В то же время в соцсетях он заявил, что "никуда не уходит".

Закон предусматривает семь оснований, по которым человеку может быть отказано в доступе к объектам государственной тайны. В частности, допуск не выдают, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Также его не получают те, кто ранее был сотрудником или агентом спецслужб СССР или государства, не входящего в НАТО и ЕС.

Доступ к гостайне запрещается и в случае, если в ходе проверки выявлены факты, дающие основание сомневаться в надёжности и способности хранить государственную тайну, а также лицам с психическими и поведенческими расстройствами, включая расстройства, вызванные употреблением алкоголя или наркотиков.

Также сообщалось, что Барташевич является обвиняемым по уголовному делу за разглашение информации ограниченного доступа, а также за то, что в течение 16 лет в своих декларациях госслужащего он намеренно не указывал сведения о приобретённой за рубежом недвижимости и других крупных доходах. Рассмотрение дела в Видземском районном суде в Гулбене планируется продолжить в марте.