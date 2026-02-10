Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министра «выпорут» в присутствии прокурора. Но «без свидетелей» 0 583

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министра «выпорут» в присутствии прокурора. Но «без свидетелей»

Обсуждение скандала пройдет в закрытом от прессы режиме.

Вопреки возражениям "зеленых крестьян", премьер все-таки включила в повестку дня сегодняшнего заседания правительства информационный доклад специальной комиссии по следам "дела деревообработчиков". Напомним, что еще в конце 2023-го года правительство с подачи минземледелия поддержало решение обязать "Латвияс валстс межи" продать древесину компаниям по деревообработке по актуальной рыночной цене, которая была значительно ниже, чем в заключенных ранее договорах с этими компаниями по деревообработке.

Скандал по этому поводу возник, впрочем, только в конце минувшего года и вот сейчас свое заключение сделала созданная премьером комиссия. Заключение оказалось крайне неблагоприятным и для ответственных чиновников минземледелия и Госканцелярии, и для министра земледелия Арманда Краузе. Эвика Силиня вчера не исключила, что может встать вопрос об обставке Краузе. На что сам Краузе дал понять, что в этом случае в отставку должно уйти все правительство. Масло в огонь коалиции подлили и "прогрессивные", которые обратились по данному "делу деревообработчиков" в прокуратуру.

И вот сегодня в закрытой части заседания правительства состоится "разбор полетов". На заседание приглашены и Генпрокурор, и шеф Госконтроля. Будет горячо.

Читайте нас также:
#коррупция #прокуратура #правительство #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
5
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена
Изображение к статье: Минсообщения поддерживает обязанность регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео