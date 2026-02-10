Вопреки возражениям "зеленых крестьян", премьер все-таки включила в повестку дня сегодняшнего заседания правительства информационный доклад специальной комиссии по следам "дела деревообработчиков". Напомним, что еще в конце 2023-го года правительство с подачи минземледелия поддержало решение обязать "Латвияс валстс межи" продать древесину компаниям по деревообработке по актуальной рыночной цене, которая была значительно ниже, чем в заключенных ранее договорах с этими компаниями по деревообработке.

Скандал по этому поводу возник, впрочем, только в конце минувшего года и вот сейчас свое заключение сделала созданная премьером комиссия. Заключение оказалось крайне неблагоприятным и для ответственных чиновников минземледелия и Госканцелярии, и для министра земледелия Арманда Краузе. Эвика Силиня вчера не исключила, что может встать вопрос об обставке Краузе. На что сам Краузе дал понять, что в этом случае в отставку должно уйти все правительство. Масло в огонь коалиции подлили и "прогрессивные", которые обратились по данному "делу деревообработчиков" в прокуратуру.

И вот сегодня в закрытой части заседания правительства состоится "разбор полетов". На заседание приглашены и Генпрокурор, и шеф Госконтроля. Будет горячо.