Правительство призвали срочно помочь жителям в оплате отопления! 0 734

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство призвали срочно помочь жителям в оплате отопления!

С призывом к Кабинету Министров обратилась политическая сила, которая сама находится у власти.

Латвийцы уже начали получать январские счета за отопление и... уже многие схватились за сердце. Однако власти пока не торопятся принимать какие-то решения на сей счет. И вот сегодня с необычным заявлением вышел... Союз зеленых и крестьян, который сам входит в правящую коалицию.

"Союз зеленых и крестьян (СЗК) призывает главу правительства и министра финансов немедленно действовать, чтобы в этом холодном зимнем сезоне, когда счета за отопление для населения стремительно растут, оказать целевую необходимую поддержку домохозяйствам, учитывая, что расходы на отопление могут быть даже на 60% выше, чем в предыдущие годы.

СЗК считает, что правительство должно в полном объеме поддержать рассмотренное на совещании по сотрудничеству на этой неделе предложение министра благосостояния Рейниса Узулниекса с января по конец апреля внести изменения в условия расчета жилищного пособия, увеличив размеры коэффициентов, используемых при расчете пособия, что обеспечит широкому кругу жителей существенную финансовую поддержку.

Помимо этого, необходимо искать другие решения, которые были бы направлены на более широкий круг населения. «Цена за электричество и теплоэнергию стала важной социальной и экономической проблемой, так как многие жители признают, что могут вырасти долговые обязательства и возможны трудности при оплате счетов», — отметил заместитель председателя правления СЗК Улдис Аугулис.

СЗК также в своем заявлении подчеркнул, что нужно обеспечить поддержку государством оплату счетов не только за отопление, но и за счета за электричество, так как нередко электричество используется и в отоплении. Кроме того, правительству следует подумать, как обеспечить, чтобы поддержка (пособия) домохозяйствам рассчитывалась по реальным расходам, а не только по формальным порогам пособий.

У.Аугулис призывает премьер-министра и министра финансов немедленно усовершенствовать систему поддержки, учитывая рост расходов на отопление и электричество, чтобы обеспечить социальную безопасность жителей Латвии в этом отопительном сезоне.

Следует учитывать и тот факт, что с ростом платежей за отопление растет и размер уплаченных в госбюджет налогов (налога на добавленную стоимость и акцизного налога), в том числе доходы производителей теплоснабжения и электроэнергии, поэтому у государства больше возможностей поддержать тех, у кого возникли трудности в связи с оплатой счетов.

Читайте нас также:
#налоги #финансы #Латвия #электричество #отопление #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
