В закон о защите прав потребителей планируется включить норму о коммуникации на латышском языке 11 3979

Политика
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: В закон о защите прав потребителей планируется включить норму о коммуникации на латышском языке

Депутаты народнохозяйственной комиссии Сейма поддержали предложение внести в закон о защите прав потребителей поправку о том, что коммуникация с потребителями осуществляется на государственном языке.

Предложение подал депутат оппозиционного Национального объединения Наурис Пунтулис. Оно предусматривает дополнение закона статьей "Язык коммуникации", согласно которой коммуникация потребителя с продавцом или поставщиком услуги (предоставление информации, обслуживание и заключение договора) осуществляется на госязыке.

Согласно предложению, поставщик услуги должен обеспечить, чтобы подготовленные для оказания услуг документы, используемый цифровой контент, возможность выбора языка в приложении, на веб-сайте, в колл-центре или инфраструктура обслуживания на месте были обеспечены на латышском языке либо, если клиент согласен, а продавец или поставщик может это обеспечить, на официальном языке государства-члена или государства-кандидата в Европейский союз.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис в связи с этим заявил депутатам, что требование о предоставлении услуг на госязыке уже установлено законом о государственном языке, поэтому нет необходимости отдельно вводить такое требование в закон о защите прав потребителей.

Он отметил, что в случае, если действующий закон не работает, возможно, его следует улучшить, а не вводить дублирующее требование в другой закон.

В свою очередь депутат Скайдрите Абрама указала на то, что предложение предусматривает обязанность коммуницировать на латышском языке также для потребителя, и выразила опасения, что это невозможно реализовать на практике.

Представители юридического бюро Сейма отметили, что цель предложения ясна и заслуживает поддержки, однако требование коммуницировать только на госязыке уже установлено законом о государственном языке. Включение такой нормы в другой закон может создать много неясностей и войти в противоречие с другими правовыми нормами.

В то же время Центр государственного языка выразил поддержку включению такой нормы в закон.

#парламент #государственный язык #латышский язык
(11)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    10-го февраля

    Все язык знают,в школе утчилис-нестрашно.Проста выборы.

    3
    22
  • 10-го февраля

    куплю через интернети страна не получит с этого ничего, политика запретов только ухудшает экономику, и если наши политики этого не понимают то они находятся не на своём месте.

    52
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го февраля

    Представляю себе шведа, в латвийском магазине, пытающегося говорить по-латышски. Это реально смешно.

    56
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    Злой Хохлы тоже так думали. Европа хочет войны? Она ее получит и какие страны останутся жить--большой вопрос.

    34
    2
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    А че, нормально. Они все делают для роста ненависти. И когда-нибудь это рванет. Россия рядом, отодвинуться не выйдет. И никакая ната не поможет.

    54
    2
  • З
    Злой
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    Не рванёт и они это знают прекрасно, если бы подобное они мутили в 90-х, то была бы гражданская война, кратковременная и не в пользу титульных, русские латвии трусливые, Россия слаба против нато, ей войну не пот,януть, даже 5- ти классик понимает сегодняшнюю ситуацию и понимает русским ничего не светит надо приспосабливаться и молчать в тряпочку.

    8
    36
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    Когда собаке нечего делать она лижет яйца. Эти же высунув язык с бубном скачут вокруг своего языка.

    101
    4
  • З
    Злой
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    Уже смахивает на параною .

    44
    2
  • MT
    Michael T.
    10-го февраля

    Больные! Делайте что хотите...тогда поцдем в другие магазины где просто разговаривают а НЕ бут мозги....голосуем евро и ногами....БЕЗМОЗГЛЫЕ

    91
    3
  • З
    Злой
    Michael T.
    10-го февраля

    Без вариантов, я не буду покупать в магазинах где со мной не будут говорить на моём языке.

    89
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    10-го февраля

    Предвыборное обострение?

    111
    3
Читать все комментарии

