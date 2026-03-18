Рост цен на дизельное топливо продолжается и если этот процесс не остановить, то это очень сильно ударит по народному хозяйству и снизит экономический рост. Такое признание сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ - в теледебатах "Kas notiek Latvijā?" - сделали министр финансов Арвилс Ашераденс и министр экономики Виктор Валайнис. При этом последний сообщил, что с 1-го апреля планируется снизить акцизный налог именно на дизельное топливо, цена на которое растет драматически.

Планируется снизить акциз на 10, 15 и даже 35% - в зависимости от того, какой на данный момент будет цена на дизельное топливо. Цель - добиться, чтобы цена не превышала 1,80 евро за литр. Аналитики посчитали, что если цена выше этого "максимума", то начинаются негативные последствия для бизнеса, для экономики в целом и для всех жителей, поскольку это уже приводит к значительному росту инфляции.

Глава минфина Арвилс Ашераденс предположил, что этот геополитический кризис будет длиться не неделю, не три недели, а довольно длительное время.