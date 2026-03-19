Глава Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс заявил, что в случае нового вторжения России последствия будут катастрофическими, сообщает nra.lv со ссылкой на The Telegraph . «Я очень хорошо понимаю, что если русские придут сюда в третий раз, это будет не только конец нашей государственности, Латвии как государства, нашей суверенности, это будет и конец латышской этнической идентичности… они нас всех убьют», — сказал Межвиетс.

Он отметил, что гибридная война, исходящая из Минска, «становится всё более агрессивной», а в Беларуси мигрантов обучают противостоянию европейским пограничникам.

По его словам, мигрантов готовят к столкновениям в специальных лагерях, после чего направляют к границам Европейского союза — в Польшу и страны Балтии. В последние годы десятки тысяч людей были переправлены через границу в рамках усиливающейся гибридной кампании России против Запада.

Говоря из безоконного бункера в штаб-квартире СГБ, сопоставимой с британской MI5, Межвиетс рассказал, что тактика Беларуси и России со временем изменилась. «Я помню первые годы — они были довольно спокойными… но за последний год всё стало гораздо агрессивнее», — отметил он.

Белорусские власти, по его словам, используют различные методы психологического воздействия на мигрантов перед попытками пересечения границы. Одним из таких методов он назвал «информационную операцию» против Латвии.

Перед отправкой к границе мигрантам показывают видео с якобы свидетельствами людей, которых «жестокие пограничники» избивают и выдворяют. Однако, по словам Межвиетса, при анализе этих роликов выявилась явная подделка — показанные «шрамы» не являются настоящими. «Даже не будучи большим экспертом, могу сказать — это не настоящие шрамы», — отметил он, добавив, что речь, вероятно, идёт о примитивном гриме.

Он также предупредил о более серьёзной угрозе — по имеющейся информации, мигрантов обучают действовать более агрессивно.

Межвиетс не стал раскрывать все детали разведданных, однако сообщил, что Беларусь создала у границы инфраструктуру, включая склады, гостиницы и лагеря для подготовки мигрантов перед их направлением в Латвию.

Польские власти ранее сообщали о якобы существующих подземных тоннелях для переправки мигрантов через границу. Межвиетс отметил, что Латвия таких тоннелей пока не фиксировала, однако с самого начала наблюдает значительное сосредоточение белорусских сил, содействующих нелегальной миграции.

С иронией он добавил, что с профессиональной точки зрения подобные операции «очень интересны» и «стратегически довольно умны», отметив, что при необходимости был бы лучше к ним подготовлен: «Я понимаю, как подобные операции могут осуществляться. Если мне когда-нибудь придётся это делать, я буду к этому лучше подготовлен. С профессиональной точки зрения это очень интересно. Эта концепция очень хорошая, очень умная… стратегически довольно умная».

Как латыш он лучше, чем большинство его европейских коллег, понимает последствия игнорирования угрозы, исходящей от России.

По его словам, в ряде западных разведслужб считают, что Кремль может быть готов к нападению на НАТО в течение пяти лет.

В последние годы альянс сталкивается с попытками дестабилизации, включая скрытые диверсии против инфраструктуры и логистических цепочек поддержки Украины. Одной из ключевых целей разведки, по словам Межвиетса, стала европейская железнодорожная сеть.

Это вызывает особую обеспокоенность в странах Балтии, которым в случае возможного вторжения потребуется переброска значительных военных ресурсов по железной дороге. Россия, по его словам, уже давно собирает разведданные о маршрутах переброски сил НАТО.

Он привёл пример задержания российского агента, который собирал информацию о железнодорожной системе Латвии — режимах безопасности, мостах и других объектах, необходимых для возможного нарушения логистики.

Комментируя недавние железнодорожные аварии в Испании, в которых погибли десятки людей, Межвиетс отметил, что в подобных случаях естественно рассматривать и версию возможного саботажа, хотя официально эти инциденты были признаны техническими.

По его словам, скрытое противостояние между Россией и Западом будет продолжаться ещё долгие годы.