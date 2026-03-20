Ринкевич призывает правительство и самоуправления совместно работать над вопросами демографии, экономического развития и безопасности.

На встрече с представителями самоуправлений и Латвийским союзом самоуправлений президент Эдгар Ринкевич подчеркнул три приоритета, которые самоуправления и правительство должны реализовать совместными усилиями.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, по мнению Ринкевича, один из них - укрепление безопасности и обороны страны для подготовки к угрозам как в военной сфере, так и в области гражданской обороны.

Вторым приоритетом является демография, что тесно связано с вопросами школьной сети, доступности здравоохранения и жилья, считает президент.

Третьим приоритетом, по его словам, является экономическое развитие и конкурентоспособность государства. При этом чрезвычайно важны подход к финансированию самоуправлений, налоговая политика и другие вопросы, по которым самоуправления и правительство должны работать в совместном диалоге, подчеркнул Ринкеич.

На встрече обсуждались актуальные вопросы в самоуправлениях, а также изменения в фонде выравнивания финансов самоуправлений, вопросы гражданской обороны, предпринимательства, сети школ и больниц.

Как сообщалось, на уходящей неделе самоуправления представили на портале правовых актов многочисленные возражения относительно подготовленного Министерством финансов законопроекта о совершенствовании системы выравнивания финансов самоуправлений.

Минфин сообщил агентству ЛЕТА, что законопроект пока не продвигается в правительство, а диалог с самоуправлениями и парламентскими фракциями о ключевых принципах, предусматривающих значительные улучшения и снижение административной нагрузки, продолжается.