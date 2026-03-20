Заседание рабочего органа столичной мэрии под руководством зампреда Алии Турлаи («Прогрессивные») получилось несколько нервным. На повестке стоял вопрос — что же делать с попавшей в центр публичного скандала набережной на улице Мукусалас. Вызвать на ковер строителей? Обнести запретной лентой?

Все пропало или само рассосется?

Горячую убежденность в том, что прохожим и проезжим рижанам на променаде ничего не угрожает, выражал Ансис Пуполс из Национального объединения. Со своей стороны, представитель «Суверенной власти/Младолатышей» Артурс Клебахс неоднократно настаивал на том, что вот-вот может случиться непоправимое.

В итоге решили все передать в ведение экспертов и исполняющей компании, и еще раз собраться через неделю...

Между тем, как явствует официальная позиция Рижской Думы, набережная Мукусалас была введена в эксплуатацию 22 декабря 2025 год, и уже на этапе передачи объекта муниципалитет выявил ряд дефектов, для устранения которых был подготовлен соответствующий акт – и заключено соглашение со строительным подрядчиком об их «устранении в течение определенного периода времени после возобновления строительного сезона».

«Стороны, участвующие в процессе строительства, оценив выявленные дефекты, пришли к выводу, что они не влияют на безопасную эксплуатацию объекта. Устранение дефектов до ввода объекта в эксплуатацию оказалось невозможным из-за неподходящих погодных условий».

То есть, собраться под обильным снегопадом — и торжественно перерезать ленточку, это мы можем, это нормально. А вот что-то сделать «на земле» – так надо ждать.

Рижская дума оценила риски рижан

«Согласно контракту, – указано мэрией, – на строительные работы установлен 5-летний гарантийный срок, предусматривающий устранение недостатков и дефектов, возникших в ходе строительства... Для обеспечения выполнения этих обязательств муниципалитет получил от подрядчика гарантийный полис, выданный банком...

В связи с уклоном участков ограждения в сторону Даугавы и эрозией материала швов следует отметить, что строительный проект осуществлялся поэтапно: в первом этапе были полностью перестроены укрепления берега на участке между Железнодорожным мостом и Каменным мостом, а существующие конструкции укрепления берега на участке от Железнодорожного моста до кольцевой развязки Мукусалас также не перестраивались... На данном этапе проект не предусматривал реконструкцию береговых сооружений со стороны воды. В настоящее время не выявлено никаких признаков, указывающих на риски при эксплуатации объекта».

На заседании комитета прозвучал риторический вопрос — а что, так же будет проводиться и ремонт Вантового моста?

Кто все это построил?

Отдел коммуникаций столичного самоуправления перечислил всех фигурантов скандала.

Строительный подрядчик: SIA Tilts. Разработчик строительного проекта: SIA BM projekts.

Надзор за строительством: SIA Geo Consultants.

Заказчик/исполнитель проекта: Департамент по вопросам открытых пространств и мобильности муниципалитета Риги, Управление по развитию общественной инфраструктуры.