В конце февраля Служба государственной безопасности (СГБ) получила от бельгийской полиции документы и носители данных, изъятые в квартире бывшего депутата Европейского парламента Татьяны Жданок в Брюсселе, подтвердили агентству ЛЕТА в службе.

В СГБ подтвердили, что суд Бельгии отклонил жалобу Жданок в связи с обыском, проведенным бельгийской полицией 7 ноября 2024 года в ее квартире в Брюсселе на основании ходатайства СГБ о правовой помощи.

Сейчас служба проводит углубленный анализ содержания изъятых документов и носителей.

В интересах следствия более подробных комментариев в СГБ не предоставили.

Как сообщалось, по просьбе СГБ о правовой помощи сотрудники правоохранительных органов Бельгии в начале ноября 2024 года провели уголовно-процессуальные действия по месту жительства Жданок в Брюсселе.

В СГБ также подтвердили, что к Жданок применен статус подозреваемой по уголовному процессу о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. В СГБ не сообщили, по какой статье уголовного закона применен этот статус и применена ли мера пресечения.

Также сообщалось, что в июле 2024 года СГБ провела следственные действия в Латвии на объектах, связанных с Жданок. Процессуальные действия были проведены на двух объектах, и в их ходе изъяты носители данных, записи и документы.

Уголовно-процессуальные действия в отношении Жданок проводились в рамках уголовного процесса, начатого по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее СГБ сообщила, что анализирует информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами в период с 2005 по 2013 год.

До 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за содействие иностранному государству или иностранной организации в действиях против латвийского государства, поэтому опубликованная в СМИ информация о периоде с 2005 по 2013 год не квалифицируется как преступление, хотя, по мнению СГБ, такие действия представляли угрозу.

Как сообщил центр журналистских расследований "Re:Baltica", утечка электронной переписки показала, что Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности и просила деньги на организацию различных мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами.