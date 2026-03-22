Каждый раз, когда посещаю Рижский зоопарк, задумываюсь у серпентария. Где же я видел эти медленные, осторожные движения, яркие цвета, мимикрию и не слишком интеллектуальные взгляды и впустую тратящиеся калории? Тогда вспомнил последний круглый стол по «Rail Baltica», и память вернулась, пишет Томс Луцис на Pietiek.com.

Тогда минут 10 послушал и понял, что мы — заложники. «Они» просто неадекватны, просто первыми успели надеть белый халат и думают, что они врачи. И мы с «этими» до осени не дотянем — кризис уже начался.

Почему Коалиция опасна?

Во-первых, эти люди не привыкли принимать независимые решения.

Во-вторых, эти люди не привыкли принимать эффективные экономические решения, потому что такие решения требуют также политической свободы выбора, которой под крылом Брюсселя нет и быть не может.

В-третьих, когнитивные способности «этих» людей настолько ограничены, что сейчас угрожают больше нашей, чем «их» жизни, здоровью и благосостоянию.

Возможное удаление Коалиции на осенних выборах будет запоздалым и не сможет предотвратить катастрофу Латвии.

Топливный и газовый кризис и его последствия

Агрессия против Ирана открыла ящик Пандоры, и мир уже никогда не будет прежним. В целом было бы нормально, если бы латышам было наплевать на мир и они могли бы прогнозировать события и действовать адекватно. Но с этим конкретным правительством ничего подобного не произойдёт.

Реальность сурова — даже если кризис вокруг Ирана закончится через две недели, экономические последствия мир будет ощущать как минимум полгода-год. Потому что во многих странах Залива добыча нефти остановлена и скважины законсервированы, а их восстановление — длительный процесс. То же самое касается газа. Напомню, что и руководство ЕС держится в пределах IQ 60–80, и оттуда Латвии никакой помощи ждать не приходится.

Краткая ретроспектива энергетической катастрофы ЕС

С 2009 по 2014 год ЕС отказался от контрактов на газ.

В 2022 году был взорван Nord Stream. Германия сделала вид, что взорвано всё, хотя даже сегодня там есть полностью целая линия, которая могла бы начать качать газ в течение недели.

Опасения европейских предпринимателей руководство ЕС успокаивало тезисами о газе из Катара. Но в первом приближении оказалось, что Катар просто не продаёт газ на спотовой основе.

На фоне всей этой истории немецкие интеллектуалы закрыли последнюю АЭС. Браво! Тунберг вам аплодирует стоя!

Но теперь иранские ракетчики разрушили один из крупнейших в мире заводов по переработке газа в Катаре. Они угрожали это сделать, если Израиль будет бомбить иранские газовые объекты.

Израиль, конечно, бомбил, потому что шестипалому всё равно, Машиах всё спишет.

Итак, Силиня? Сколько тысяч кубометров газа у нас в хранилище? Ты это знаешь? Операции с нулями освежила?

Освежим и химию. Знает ли мадам, из чего делают азотные удобрения? Неправильно — не в Сейме, а из природного газа.

Обычный процесс Габера — Боша под высоким давлением в присутствии железного катализатора. Раньше эти «варварские» действия выполняли литовцы в компании «Achema», потом их «европеизировали», предприятие обанкротилось и т.д.

Короче — нет нефти, нет газа, нет удобрений — зато у власти Коалиция, которая забила свай и пару дней назад не могла решить, что отправить на помощь Америке на войну.

Вот так.

Последствия

«Пока толстый похудеет — худой сдохнет» — эта поговорка точно описывает события, которые скоро будут происходить в Европе. Минеральных удобрений уже в этом году будет не хватать, цены будут заоблачными. А наш урожай купят те, кто сможет заплатить больше — как обычно, немцы.

Цены на нефть прогнозируют на уровне 150–180 долларов за баррель. Алло, кто там хранит стратегические резервы Латвии? Можно подробнее?

Взрыв цен на продукты и топливо

Если не будут найдены решения, сценарий на эту осень примерно ясен: гиперинфляция в лучшем случае или даже полный крах мировой финансовой системы, если лопнет пузырь ИИ и другие проблемы фондового рынка.

Зиму тоже легко представить — учитывая структуру доходов латвийского общества, большинству придётся выбирать: есть или жить в тёплой квартире.

По опыту можно сказать, что латыши выберут есть, но, возможно, будут жить где-то ещё, подальше от территорий, контролируемых «Единством».

Эта кризисная ситуация может окончательно сломать и без того ослабленное латвийское общество и уничтожить то, что осталось от государства.

И не стоит надеяться, что находящаяся у власти «группа интеллектуалов» осознает это раньше сбора урожая.

Что делать?

Сначала — вернуться к реальности. ЕС не способен решить этот вопрос из-за жёстких идеологических установок. Представитель ЕС Кая ещё недавно размахивала руками и призывала к полному эмбарго на российскую нефть и газ. Интересно, что она думает теперь после разрушения катарского газового гиганта?

Если Латвия хочет выжить как независимое государство и не допустить бегства оставшихся жителей, ей нужно идти по пути Орбана.

Не секрет, что мы всё ещё связаны с Россией газопроводом, а Инчукалнское хранилище в реверсе снабжает газом Петербург. В Беларуси добывают калий и производят карбамид — если ради выгодного контракта придётся выдать пару хулиганов, это не слишком высокая цена.

На самом деле ситуация открывает и большие бизнес-возможности — Латвия близко к источникам ключевых ресурсов и могла бы хорошо зарабатывать на посредничестве и транзите.

Традиционный выбор латышей

Сейчас это вопрос: что лучше — быть молодым и богатым или старым и больным. Очевидно, что нельзя позволить правительству Силини решать этот вопрос, иначе гарантирован выбор «старые и больные».

Война с Ираном показывает необходимость независимой внешней политики — странам Персидского залива придётся убрать базы США, если они хотят жить без обстрелов. США, вероятно, придётся смириться с невозможностью проецировать силу в Евразии и на Ближнем Востоке и вернуться к себе, решая внутренние конфликты.

А Латвии нужно научиться ставить выживание государства и экономические интересы своих граждан выше указаний, приходящих из внешних центров силы.