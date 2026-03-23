Кандидат в премьеры от партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс прибыл в Будапешт для участия в конференции политического движения "Патриоты Европы", одним из соучредителем которой и является Виктор Орбан.

"Я полностью поддерживаю реализуемую им политику в поддержку христианских ценностей, естественных семейных ценностей, многодетных семей, политики стимулирования рождаемости детей...

Хорошие отношения Орбана с США и президентом Трампом помогут именить Евросоюз, помогут объединить европейских патриотов, которые изменят наш континент так, чтобы христианские и семейные ценности снова были неотъемлемой частью европейских ценностей", - заявил в венгерской столице латвийский политик.