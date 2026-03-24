Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Насколько могут подорожать продукты? 3 1207

Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Министр экономики высказал осторожный прогноз.

Как известно, правительство сегодня одобрило снижение акциза на дизельное топливо на 15%. Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью Латвийскому ТВ признал, что этого явно недостаточно и руководимое им ведомство предлагало более радикальное снижение ставки акциза - в зависимости от цены на горючее на заправках. Однако министерство финансов настаивало на "фискально нейтральном" решении, то есть, чтобы снижение акциза не привело к уменьшению поступлений в бюджет. При этом министр экономики не исключил, что если цены на горючее продолжат расти, правительство вернется к вопросу о дальнейшем снижении акциза.

Комментируя возможный рост инфляции из-за повышения стоимости горючего, Виктор Валайнис отметил, что при неблагоприятном сценарии цены на продукты могут подняться на 3-5 процентов.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
1
5
0
4

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео