Как известно, правительство сегодня одобрило снижение акциза на дизельное топливо на 15%. Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью Латвийскому ТВ признал, что этого явно недостаточно и руководимое им ведомство предлагало более радикальное снижение ставки акциза - в зависимости от цены на горючее на заправках. Однако министерство финансов настаивало на "фискально нейтральном" решении, то есть, чтобы снижение акциза не привело к уменьшению поступлений в бюджет. При этом министр экономики не исключил, что если цены на горючее продолжат расти, правительство вернется к вопросу о дальнейшем снижении акциза.

Комментируя возможный рост инфляции из-за повышения стоимости горючего, Виктор Валайнис отметил, что при неблагоприятном сценарии цены на продукты могут подняться на 3-5 процентов.