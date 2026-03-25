Хотя на променад Мукусалас распространяется гарантия и строитель обязан устранять дефекты за свой счет, остается вопрос: как могла произойти ошибка с использованием бетона неправильного класса прочности на одном из участков?

Ответственные лица пообещали это выяснить, пишут общественные СМИ.

На променаде в местах, где бетон явно разрушается, использовался бетон значительно более низкого класса прочности, чем допустимо для гидротехнических сооружений. Необходимо также учитывать воздействие соли на конструкции. Подрядчик ООО "Tilts" говорит, что пострадала относительно небольшая часть построенного объема.

"Речь идёт о 10 кубических метрах. В денежном выражении это ничтожно мало", - сказал совладелец предприятия Артём Гриднев.

Почему же на одном участке использовался неподходящий материал? Рижская дума указала на решение строителя. "Согласно имеющейся у нас информации, подрядчик предложил использовать именно эту марку бетона, а автор проекта и надзор в итоге приняли это решение", - сказал руководитель отдела развития общественной инфраструктуры Рижской думы Мартиньш Слимбахс.

"Проект меняли и корректировали столько раз, что цоколи появились в 2021 году. Затем в 2023 году их убрали. В 2025 году они появились снова. Не будем вдаваться в подробности, потому что нам нужно решить этот вопрос между собой как взрослым людям: заказчику, автору и строительную надзору", - сказал Гриднев.

Член правления автора проекта ООО "BM-projekts" Дидзис Дале считает, что наиболее вероятна человеческая ошибка.