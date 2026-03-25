Влетевший в воздушное пространство Латвии и сдетонировавший беспилотный летательный аппарат был украинским дроном, который, по всей видимости, являлся частью координированной операции Украины против объектов в России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней, пишет ЛЕТА.

Он подчеркнул, что обмен информацией между службами и государственными должностными лицами сработал адекватно. Информация была получена своевременно, в том числе ее получил и руководитель Краславского края.

В то же время президент отметил, что главным вызовом остается развитие систем противовоздушной обороны. По его словам, решения в этой сфере уже приняты, закупки завершены и контракты подписаны, однако необходимо дождаться поставок.

Президент указал, что основное внимание следует сосредоточить на разработке систем, которые по возможности смогут нейтрализовать беспилотники такого типа, учитывая, что объект находился на территории Латвии относительно короткое время и упал на расстоянии 10–15 километров от границы.

Глава государства заявил, что на данный момент нет необходимости созывать внеочередное заседание Совета национальной безопасности, учитывая уже проведенную координацию между службами.

Ринкевич также отметил, что боевые действия на Ближнем Востоке и война, развязанная Россией против Украины, находятся гораздо ближе, чем может показаться, и у Латвии еще есть ряд срочных задач.

Как уже сообщалось, влетевший ночью в воздушное пространство Латвии дрон взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, сообщил представитель самоуправления.

Происшествие произошло примерно в километре от Свариньциемса — центра Свариньской волости. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии около 300–400 метров.

Военно-воздушные силы зафиксировали влет беспилотного летательного аппарата иностранного государства в воздушное пространство Латвии со стороны России. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае.

На месте происшествия обнаружены обломки дрона. Там работают подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.

Дальнейшей угрозы для гражданского населения и безопасности воздушного пространства Латвии не выявлено, отметили в министерстве, добавив, что гражданские лица не пострадали и ущерб гражданской инфраструктуре не причинен.