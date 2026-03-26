Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей, пишет ЛЕТА.

Поправки были приняты в течение одного дня — сначала концептуально, при этом срок подачи предложений составил всего пять минут, что вызвало возмущение оппозиционных депутатов. Перед вторым чтением было срочно созвано заседание бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма для рассмотрения поступивших предложений.

Один из депутатов оппозиции предложил снизить налог до минимально допустимого уровня — 330 евро за 1000 литров, что, по его словам, позволило бы снизить цену дизельного топлива примерно на 16 центов. Однако представитель Министерства финансов на заседании комиссии подчеркнул, что решение должно быть фискально нейтральным, а минимальная ставка не гарантирует этого. Комиссия отклонила предложение, после чего Петравича покинула заседание.

Несмотря на критику оппозиции, изменения во втором, окончательном чтении поддержали все 94 присутствовавших на заседании депутата.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня.

Цель принятого регулирования — снизить негативное влияние роста цен на топливо на расходы домохозяйств, издержки бизнеса и общий уровень инфляции. Удорожание топлива существенно влияет на транспортные, логистические и другие отрасли, вызывая дальнейший рост цен на товары и услуги.

Принятие закона связано со значительным ростом цен на топливо на мировых рынках, вызванным геополитическими событиями и сбоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдается резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую отражается и на латвийском рынке из-за высокой зависимости от импорта.

С учётом развития ситуации Кабинет министров разработал временное решение, позволяющее оперативно реагировать на колебания цен и одновременно сохранять баланс государственного бюджета. Снижение акциза частично компенсирует рост цен и поможет стабилизировать экономическую ситуацию.