На этой неделе, как известно, случился скандал года — правоохранительные органы по инициативе Европейской прокуратуры провели обыски, задержания и аресты — несколько чиновников и предпринимателей подозреваются в коррупции при организации закупок на услуги информационных систем для выборов.

Будем подсчитывать вручную!

Ситуация, видимо, настолько драматическая, что подключился президент страны, который даже пригласил к себе для выяснения подробностей европрокурора от Латвии. Заслушав информацию, Ринкевич констатировал, что уголовный процесс начат совершенно обоснованно и тут же призвал, во избежание каких-либо нарушений и спекуляций, подсчет голосов на грядущих выборах в Сейм — 3-го октября сего года, - проводить ВРУЧНУЮ. Особенно памятуя о том, что случилось год назад на муниципальных выборах, когда компьютерные системы «зависли» и на несколько часов подсчет результатов голосования вообще прекратился, что опять-таки породило слухи и домыслы, часть партий вообще усомнились в легитимности результатов выборов.

И вот, реагируя на призыв президента, комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений срочно подготовила поправку о подсчете голосов вручную и вчера она уже была приняла единогласно сразу в срочном порядке и вступила в силу! Однако сами дебаты, предшествовавшие голосованию, проходили на повышенных тонах. Депутат Линда Лиепиня («Латвия на первом месте») сокрушалась с трибуны Сейма по поводу нежелания правящей коалиции взять на себя ответственность за провал системы организации выборов. В какой-то момент выступления Лиепини в зале начался шум, особенно громко говорил депутат Янис Патмалниекс («Новое Единство»), что вызвало крайне резкую реакцию Лиепини: «"Янис Патмалниекс! Вы просто заткнитесь! Вы еще за всё ответите!"

На эту реплику отреагировала спикер Сейма Дайга Миериня: "Делаю Вам, госпожа Лиепиня, замечание за неуважительное отношение к коллеге".

Депутат Марис Кучинскис (Объединенный список) обратил внимание на то, что подсчет голосов вручную еще не гарантирует, что все в ночь выборов пройдет без сучка и задоринки, ведь все равно затем все данные из протоколов нужно будет перенести в компьютерную систему… Где гарантия, что все пройдет четко? Особенно с учетом нынешнего коррупционного скандала!

Люди просто не придут голосовать

В свою очередь, депутат Эдмундс Зивтиньш («Латвия на первом месте») предупредил: все эти скандалы только отбивают желание граждан ЛР участвовать в выборах: «Знаете, что самое важное во всем этом – что при таких случаях, которые у нас происходят в стране, 21 человек задержан … обыски, изъятия, аресты. Это очень влияет на веру людей в государство, это очень влияет на веру в избирательную систему, и это очень влияет на то, сколько людей проголосуют вообще. Люди будут говорить, что, мол, они не пойдут, поскольку в этом нет смысла — верить в систему нельзя и подсчитают так, как хотят...»

Так или иначе, но сам подсчет голосов будет проводиться на этих выборах вручную. А там посмотрим, что будет…

Бесполезное решение?

Вчера же Сейм опять-таки сразу же за один день принял специальный закон "Об ограничении роста цен на дизельное топливо". Закон предусматривает: первое - снижение на 15,2% применяемой сейчас ставки акцизного налога на дизельное топливо с 467 EUR до 396 EUR за 1000 литров. Второе - также предлагается на используемое в сельском хозяйстве маркированное дизельное топливо установить ставку акцизного налога в размере 21 EUR за 1000 литров, а именно - 15% от стандартной ставки в этот период.

Снижение ставок акцизов - мера ограниченная: с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года.

Впрочем, еще до принятия закона всем было очевидно, что… «не в коня корм», то есть эффективность этого шага будет крайне низка, если к 1-му апреля не нормализуется обстановка в Персидском заливе и не снизятся мировые цены на нефть. Судите сами. Согласно подсчетам минфина, это снижение акциза приведет к уменьшению стоимости дизельного топлива на заправках на 8,5 центов за литр. Это значит, что если сейчас топливо стоит, к примеру, 2,2 евро за литр, то после вступления закона в силу литр топлива все равно будет стоить в районе 2 евро за литр. А ведь сам министр экономики Виктор Валайнис уверял, что для того, чтобы предотвратить волну инфляции, необходимо «держать» цену на дизельное топливо в районе 1,8-1,9 евро.

Справедливости ради заметим, что руководимое Валайнисом ведомство предлагало три варианта снижения акциза — на 15%, на 20% и на 35%, - в зависимости от актуальной цены на дизель на заправках. Однако министерство финансов настаивало на "фискально нейтральном" решении, то есть, чтобы снижение акциза не привело к уменьшению поступлений в бюджет. При этом министр экономики не исключил, что если цены на горючее продолжат расти, правительство вернется к вопросу о дальнейшем снижении акциза. Правда, придется опять запускать этот законотворческий процесс по новой.

Отметим, что о бесполезности принятого вчера закона заявили и представители отрасли грузоперевозчиков, и таксисты. Они даже пригрозили забастовкой. Очевидно, что если власти действительно хотят избежать витка инфляции, то им нужно было бы подумать о дотациях на топливо именно грузоперевозчикам и прежде всего тем, кто доставляют продукты питания.

Вчерашнее решение таким образом едва ли сможет сдержать инфляцию и сам министр экономики не исключил, что продукты могут подорожать на 3-5%.

Рассмотрят налоговую инициативу

Близость выборов заставляет и правящих политиков более «снисходительно» относиться к тем или иным инициативам оппозиции. И вот вчера неожиданно большинство депутатов согласилось поддержать в нулевом чтении, то есть передачу в комиссию Сейма инициативы оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» об отмене налога на недвижимость на единственное жилье. Это, конечно, еще не гарантия принятия, но тем не менее просто уже молча отбрасывать важные для избирателей инициативы правые не готовы.