В диаспоре разгорелся конфликт между двумя организациями, который уже отзывается и в Латвии. Речь идёт о латышском доме в Нью-Йорке — общественной собственности, принадлежащей организации «Daugavas Vanagi», которая почти полвека служила латышской общине.

Этот дом на протяжении десятилетий был важным центром латышской диаспоры, сообщают Новости ТВ3. Однако высокие расходы на содержание и техническое состояние здания заставляют рассматривать радикальные решения — вплоть до продажи. Именно в этом контексте возникают вопросы о возможной непрозрачности принятия решений.

Здание было приобретено в 1974 году нью-йоркским отделением «Daugavas Vanagi» — организацией, исторически созданной для поддержки латышей в эмиграции, сохранения традиций и идеи независимости Латвии. Почти 50 лет дом служил нуждам диаспоры, но теперь, возможно, готовится к продаже. Основной аргумент — расходы на содержание, достигающие не менее 60 000 долларов в год.

Бывший многолетний член правления нью-йоркского отделения «Daugavas Vanagi» Валдис Чиркстс считает продажу серьёзной ошибкой. По его мнению, новое руководство рассматривает объект лишь с финансовой точки зрения, хотя его стоимость составляет около двух миллионов долларов.

«Люди, которые пришли, говорили, что они “Vanagi”, что их родственники были в организации, и что они возьмут на себя руководство. Общественная работа — пожалуйста, занимайтесь! За неё ведь не платят. Но первое, с чем выступила новая правление — дом нерентабелен, его нужно продать. Не попытаться развить, улучшить, чтобы он приносил доход и служил целям организации, прежде всего сохранению латышского наследия», — подчеркнул Чиркстс.

Он признаёт, что потребность диаспоры в этом трёхэтажном здании в Бронксе постепенно снижается, однако видит потенциал его использования для нужд латвийцев из Латвии — например, студентов и художников, приезжающих в Нью-Йорк.

Чиркстс вместе с единомышленниками создал отдельную организацию и предложил выкупить здание в рассрочку, однако эта идея была отклонена.

«Есть покупатель, готовый сразу заплатить всю сумму, что, конечно, хорошо для продавца, если это частная собственность. Но в данном случае это общественное имущество. И здесь проявляется странная тенденция — люди, избранные служить идее и обществу, начинают вести себя как хозяева», — отметил он.

Он надеется, что к решению вопроса подключится и латвийское государство. В свою очередь, министр культуры Агнесе Лаце указала, что это частная собственность, и решение остаётся за владельцем — нью-йоркским отделением «Daugavas Vanagi».

При этом министр выразила надежду, что стороны смогут договориться: «Если потребуется, можно сесть за один стол и всё обсудить. Мы не получали такого запроса, но если поступит приглашение участвовать, мы не откажемся».

Лаце также отметила, что в последние годы меняется сама структура работы диаспоры — сообщества становятся более разрозненными, и вопрос управления общими объектами становится всё более актуальным.

Тем временем нью-йоркское отделение «Daugavas Vanagi» на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию не откликнулось. Ожидается, что в середине апреля на собрании делегатов организации в Кливленде будет принято решение о дальнейшей судьбе здания.