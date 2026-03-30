Как подчеркнули в суде, именно законодателю, с уважением к независимости общественных СМИ и редакционной свободе, необходимо обеспечить сбалансированную защиту латышского языка, прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также государственной безопасности.

Суд отметил, что основы латвийского государства и национально-культурной идентичности определяются латышским языком как единственным государственным языком, без которого невозможно существование государства, закреплённого в Конституции.

"Латвия — единственное место в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и, соответственно, основной нации", — подчеркнул суд.

Конституционная миссия общественных СМИ — укреплять ценности демократического государства, в том числе заботиться о латышском языке и способствовать формированию чувства принадлежности к Латвии.

В суде добавили, что из сущности конституционной идентичности государства следует принцип, согласно которому содержание общественных СМИ должно в основном формироваться на латышском языке, чтобы он служил общим языком общения и демократического участия для всего общества, включая национальные меньшинства. Отступление от этого принципа допустимо лишь для выполнения других обязанностей государства, вытекающих из Сатверсме, и только в объёме, не угрожающем статусу и функциям государственного языка.

В то же время суд подчеркнул, что Латвия как демократическое правовое государство уважает национальные меньшинства и их право сохранять и развивать свою язык и культуру, закреплённые в Конституции.

Суд указал, что государство должно предпринимать соответствующие меры для обеспечения доступа национальных меньшинств к медиа, содействовать толерантности и культурному разнообразию. Однако объём этих обязанностей зависит от фактического положения конкретного меньшинства — его численности, распространённости языка, доступности медиа, а также способности самостоятельно обеспечивать доступ к информации на своём языке.

В рассматриваемом деле суд установил, что русский язык в латвийском медиапространстве является самодостаточным — доступны коммерческие СМИ, а также печатные, аудиовизуальные и цифровые ресурсы, включая программы зарубежных медиа.

"Следовательно, существование языка и сохранение национальной идентичности этой группы не находится под угрозой, а её представители могут эффективно реализовывать свои права без специальной поддержки государства", — указал суд.

В то же время суд отметил, что существуют меньшинства, языки которых не являются самодостаточными, и государство обязано содействовать их доступу к общественным СМИ, особенно если речь идёт о малочисленных группах.

При этом важна и заинтересованность самих меньшинств в сохранении своей культуры и участие в этом процессе, подчеркнули в суде.

Оценивая оспариваемые нормы, суд указал также на обязанность государства обеспечивать безопасность, поскольку информированность общества является её основой. Общественные СМИ играют важную роль в этом контексте, обеспечивая объективную и независимую информацию, в том числе на языках меньшинств.

Это относится и к русскому языку, несмотря на его самодостаточность в медиасреде.

Суд отдельно подчеркнул, что Россия активно использует пропаганду и дезинформацию против Латвии и стран Балтии, и такие действия, вероятно, продолжатся. В этих условиях именно общественные СМИ должны предоставлять проверенную информацию и разъяснять её контекст.

При этом предоставление информации на языках меньшинств должно быть соразмерным угрозам безопасности, целенаправленным и обоснованным, не подрывая статус латышского языка.

Суд пришёл к выводу, что оспариваемые нормы слишком широки. Они допускают как недостаточную защиту тех меньшинств, чьи языки не являются самодостаточными, так и необоснованные отступления от принципа приоритета латышского языка.

"Недопустимо, чтобы права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, реализовывались за счёт государственного языка", — подчеркнул суд.

В итоге суд признал, что нормы не обеспечивают необходимый баланс между защитой латышского языка, правами меньшинств и государственной безопасностью.

Оспариваемое регулирование признано недействительным с 1 мая 2027 года, предоставив Сейму время для разработки нового сбалансированного регулирования.

Решение Конституционный суд Латвии вступило в силу, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Дело было инициировано по заявлению депутатов фракций Национального объединения и «Объединённого списка», которые считали, что обязательство создавать определённый объём программ на языках меньшинств снижает значение латышского языка как единственного государственного и угрожает государственной безопасности.