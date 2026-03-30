СГБ отклонила почти все прошения от воевавших в Украине граждан РФ, кроме одного дезертира

Дата публикации: 30.03.2026
Служба государственной безопасности (СГБ) до сих пор почти во всех случаях давала Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) отрицательное заключение по гражданам России, участвовавшим в боевых действиях в Украине и запросившим убежище в Латвии, выяснило агентство ЛЕТА в службе.

СГБ в рамках своей компетенции с начала вторжения России в Украину проверила отдельных граждан России, которые участвовали в боевых действиях в Украине и запросили убежище в Латвии.

Также служба проверила несколько десятков граждан Украины, участвовавших в боевых действиях и запросивших в Латвии статус временной защиты в соответствии с законом о поддержке гражданского населения Украины.

В СГБ подчеркнули, что каждый случай оценивается индивидуально — собирается и анализируется широкий объём информации с целью выявления рисков разведывательной и иной деятельности, направленной против национальной безопасности Латвии.

Отдельное внимание уделяется гражданам Украины из оккупированных Россией территорий — Крыма, Луганской и Донецкой областей, по которым проводятся углублённые проверки.

Что касается граждан России, СГБ почти во всех случаях давала УДГМ отрицательные заключения.

В то же время был один исключительный случай, когда СГБ дала положительное заключение о возможности предоставления убежища дезертиру из российской армии, не выявив угрозы национальной безопасности Латвии.

Как ранее сообщалось, мужчина был ранен в Украине и госпитализирован в России. В 2024 году он тайно прибыл в Беларусь и, переплыв Даугаву, попросил убежище в Латвии. В Латвии он получил статус беженца сроком на пять лет и владеет латышским языком на уровне A1.

В настоящее время СГБ завершила все проверки в отношении российских военнослужащих, запросивших убежище в Латвии.

Служба продолжает отдельные проверки граждан Украины, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины и запросивших временную защиту в Латвии. До сих пор СГБ не выявила угроз национальной безопасности со стороны таких лиц и не давала по ним отрицательных заключений.

До настоящего времени СГБ не проводила оценку граждан Беларуси, участвовавших в боевых действиях в Украине, в рамках проверок соискателей убежища.

