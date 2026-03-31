Премьер-министр Эвика Силиня потребует от Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) объяснений относительно технической мощности сайта «112.lv» после рассылки сообщений Cell Broadcast (сотовое вещание) в Балвском и Лудзенском краях, следует из её заявления в твиттере, пишет ЛЕТА.

Как ранее сообщало агентство, вскоре после рассылки экстренных сообщений на сайте «112.lv» была доступна информация о характере угрозы и действиях для жителей соответствующих территорий. Однако позже сайт временно перестал работать, из-за чего ознакомиться с этой информацией стало невозможно.

Премьер-министр поблагодарила службы за своевременное предупреждение жителей и готовность к реагированию, однако отметила, что уже во вторник, 31 марта, ожидает от ГПСС объяснений по поводу технической мощности сайта.

Как сообщалось, в понедельник вечером армия Латвии зафиксировала иностранный беспилотник вблизи латвийско-российской границы, недалеко от территорий Лудзенского и Балвского краёв, после чего для оперативного информирования жителей была задействована система экстренного оповещения.

Беспилотник не входил в воздушное пространство Латвии. После его удаления от границы через систему экстренного оповещения было разослано сообщение об окончании угрозы.

Несколько жителей Балвского края подтвердили агентству ЛЕТА, что получили уведомления на мобильные телефоны как о наличии угрозы, так и о её завершении, однако открыть сайт «112.lv» для получения более подробной информации им не удалось.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в ходе обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В воздушное пространство Латвии один из дронов в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра волости Сварини, а другой кратковременно залетел со стороны Беларуси и направился в сторону России.

После этого в публичном пространстве развернулась дискуссия о необходимости своевременно информировать жителей в подобных случаях с помощью экстренных сообщений. Государственная пожарно-спасательная служба ранее сообщала, что соответствующий текст предупреждения об угрозе в воздушном пространстве уже подготовлен.