Подсчёт голосов вручную на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм увеличит время ожидания результатов лишь незначительно — на один-два часа, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис, пишет ЛЕТА.

Принятое Сеймом решение считать голоса вручную несколько удорожит избирательный процесс, поскольку людям придётся работать на несколько часов дольше, однако это удорожание будет незначительным, и ЦИК уже его учла, отметил Звиедрис.

Для ручного подсчёта голосов не потребуется нанимать дополнительный персонал, однако при необходимости сотрудников могут перераспределить, если на крупных участках будет наблюдаться перегрузка. "Это возможно, но пока таких планов нет", — сказал глава ЦИК.

Отвечая на вопрос о том, повышает ли надёжность подсчёта использование электронных систем или ручной подсчёт, Звиедрис отметил, что мнения по этому поводу расходятся, и у обеих сторон есть весомые аргументы.

На вопрос о возможных рисках сбоев электронного онлайн-регистра избирателей на предстоящих выборах Звиедрис ответил, что пока нет никаких признаков таких проблем, за исключением недавней шумихи вокруг подозрений в мошенничестве при закупках в сфере информационных технологий (IT). "Конечно, учитывая предыдущие события, мы держим в уме, что пусть небольшая, но вероятность существует", — сказал он.

Звиедрис признал, что в случае проблем с электронным онлайн-регистром последствия будут гораздо более серьёзными — придётся возвращаться к прежним методам и искать способы различать проголосовавших и не проголосовавших избирателей, например, проставляя штамп в паспорте или выдавая удостоверения избирателя, что может снизить явку, и что крайне нежелательно.

В конечном итоге, если не будут работать никакие электронные системы, включая онлайн-регистр избирателей, результаты выборов могут задержаться весьма существенно — вплоть до недели, отметил Звиедрис, выразив надежду, что такой "IT-апокалипсис" маловероятен. "Если это произойдёт, мы, конечно, выступим с заявлением, и тогда всё станет известно", — пообещал глава ЦИК.

Как сообщалось, принятые в марте поправки к закону о выборах в Сейм предусматривают, что на предстоящих осенью парламентских выборах голоса будут подсчитываться вручную. С таким призывом выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич, указав на риски влияния через IT.

Ринкевич выступил с предложением о ручном подсчёте голосов после ознакомления с информацией Европейской прокуратуры (EPPO) о возможных нарушениях при IT-закупках и их потенциальном влиянии на избирательный процесс Сейма 2026 года.

В рамках начатого EPPO уголовного процесса Государственная полиция задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве при IT-закупках на сумму 1,5 миллиона евро, в том числе государственных должностных лиц.

Уголовное дело было начато в конце прошлого года и квалифицировано по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой, и легализации преступно полученных средств в крупном размере организованной группой.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей публичных закупок как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Есть подозрения, что контракты незаконно обеспечивались при содействии государственных должностных лиц, а полученная незаконная прибыль распределялась между участниками.

В пресс-релизе EPPO отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для национальной безопасности, поскольку они могли повлиять на выборы и демократические процессы.