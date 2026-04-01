Латвия полностью поддерживает скорейшее присоединение Молдовы к Европейскому союзу (ЕС), заявил в среду президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду, которая прибыла с визитом в Ригу.

Ринкевич отметил, что в 2024 году вместе с другими президентами стран Балтии посетил Молдову, чтобы поддержать ее курс на членство в ЕС. "Поддержка Латвии Молдове - как политическая, так и практическая - была, есть и будет твердой и неизменной", - сказал президент.

Ринкевич перечислил направления практического сотрудничества между Латвией и Молдовой. Так, Министерство земледелия оказывает Министерству сельского хозяйства Молдовы поддержку в введении законодательства ЕС, Министерство юстиции помогает укреплять систему интеллектуальной собственности, а Государственная пограничная охрана - укреплять границы Молдовы, обеспечивая необходимыми технологиями и передавая опыт. Сотрудничество ведется и на уровне высших учебных заведений.

Президент подчеркнул, что в 2025 году Молдова эффективно преодолела гибридные атаки России перед парламентскими выборами, и этот опыт особенно важен для Латвии. Ринкевич отметил, что эксперты Латвии и Молдовы продолжат обмен информацией по вопросам безопасности выборов.

"Наша главная задача, как и у Молдовы, - обеспечить, чтобы выборы были легитимными и чтобы ни у кого не возникло в этом сомнений", - сказал Ринкевич.

В свою очередь Санду отметила, что Молдова в составе ЕС усилит безопасность Европы. Она подчеркнула, что Европейская комиссия называет Молдову лучшим кандидатом благодаря достигнутым результатам, и за последние три года жители страны дважды в условиях сильного давления проголосовали за европейский путь. Молдова провела реформу судебной системы, усилила борьбу с коррупцией и внедрила стандарты ЕС, добавила президент, призвав Латвию поддержать вступление Молдовы в Евросоюз.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. Ринкевич отметил, что граничащая с Украиной Молдова напрямую ощущает последствия российской агрессии - на ее территории время от времени падают дроны и обломки ракет. Санду со своей стороны добавила, что Молдова принимает украинцев, оказывает гуманитарную помощь и обучает специалистов по разминированию.