Возможно, национальной авиакомпании Латвии "airBaltic" потребуется ещё какой-то вид финансовой поддержки, допустила в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» на LTV премьер-министр Эвика Силиня, пишет ЛЕТА.

Политик подчеркнула, что прежде чем государство примет решение о дополнительной поддержке компании, до июня она должна представить новую бизнес-стратегию, в том числе потому, что восточное направление полётов будет недоступно ещё длительное время.

Решение правительства о предоставлении займа в размере 30 миллионов евро является лишь краткосрочным решением, отметила Силиня, добавив, что результаты первых двух месяцев этого года у "airBaltic" были хорошими, однако война на Ближнем Востоке сделала ситуацию очень сложной, поэтому и требуется такой временный инструмент поддержки.

Как сообщалось, "airBaltic" планируется предоставить краткосрочный заём в размере 30 миллионов евро в связи с резким ростом цен на топливо. Во вторник его выделение поддержало правительство, однако окончательное решение ещё предстоит принять Сейму.

Премьер подчеркнула, что "airBaltic" критически важна для укрепления безопасности Латвии и улучшения связности, поэтому существуют предпосылки для предоставления краткосрочного займа, поскольку цены на авиационное топливо растут особенно быстро.

Министр сообщения Атис Швинка добавил, что этот заём предназначен для стабилизации влияния цен на топливо и обеспечения деятельности, включая выполнение рейсов. В то же время это не отменяет обязательств авиакомпании разработать стратегический план и бизнес-модель, а также двигаться к финансовой стабилизации.

Швинка также подтвердил, что план краткосрочного займа разработан с учётом регламентов Европейского союза и необходимых согласований, а "airBaltic" представила план денежных потоков, который показывает, что заём может быть погашен даже быстрее.

Он подчеркнул, что этот заём не является государственной "инъекцией" или инструментом поддержки, и компания должна продолжать работу над бизнес-планом и механизмами привлечения капитала, в которых, возможно, должно участвовать и государство.

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов сообщил агентству ЛЕТА, что заём поможет стабилизировать ситуацию и снизить негативное влияние. По прогнозам компании, при отсутствии "резких событий" авиакомпания сможет вернуть заём.

В то же время он отметил, что компания продолжает работу над существенной переработкой организационной структуры и бизнес-плана.

"Существующий план предусматривает удвоение флота авиакомпании, однако без инвестиций это невозможно, поэтому компания продолжает работать над привлечением потенциальных частных инвесторов, а также не исключена возможность участия текущих акционеров в увеличении капитала, учитывая, что государство намерено сохранить долю в "airBaltic"," — сказал Мартынов.

Финансовый директор "airBaltic" Витольд Яковлев в марте этого года в разговоре с инвесторами сообщил, что общий объём потребления топлива компанией на оставшуюся часть года составляет около 165 000 тонн, из которых 17 000 тонн зафиксированы (хеджированы) по цене 567 евро за тонну.

Ранее Министерство сообщения информировало, что в конце марта "airBaltic" официально обратилось в министерство, уведомив акционера о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность компании. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал значительный рост цен на авиационное топливо, что увеличивает издержки и влияет на рентабельность.

Получив и оценив письмо "airBaltic" о необходимости предоставления краткосрочного займа как одного из возможных превентивных инструментов стабилизации, Швинка предложил рассмотреть этот вопрос на заседании правительства во вторник.

Он также подчеркнул, что важно обеспечить непрерывную операционную деятельность компании в условиях, когда внешние факторы особенно сильно влияют на авиационную отрасль.

В министерстве указали, что компания продолжает выполнять рейсы в соответствии с запланированной программой, и возможный заём, если он будет предоставлен, может помочь сохранить стабильную маршрутную сеть, избегая резких изменений и сглаживая давление роста цен на топливо.

Также отмечается, что по соображениям безопасности "airBaltic" ранее была вынуждена приостановить рейсы в Тель-Авив и Дубай, что сократило доходы и повлияло на эффективность маршрутной сети. В то же время цены на авиационное топливо из-за конфликта значительно выросли, временами почти удваиваясь.

Одновременно ведётся работа над новым бизнес-планом, который планируется завершить летом этого года. Возможный краткосрочный заём может помочь компании стабилизировать деятельность до начала реализации нового плана, пояснили в министерстве.

Как сообщалось, оборот группы "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. Убытки группы составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" — 10%, компании "Aircraft Leasing 1", принадлежащей датскому инвестору Ларсу Тюсену, — 1,62%, а ещё 0,01% — другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) доля "Lufthansa" будет зависеть от рыночной цены. Сделка предусматривает, что после IPO "Lufthansa" будет владеть не менее чем 5% капитала "airBaltic". Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию.

В августе прошлого года правительство решило, что Латвия, как и "Lufthansa", инвестирует 14 миллионов евро в "airBaltic" до потенциального IPO.

С учётом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке "airBaltic" приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчёте компании.

В отчёте отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, согласно текущим прогнозам, для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 миллионов евро.

Швинка указал, что IPO — не единственный способ привлечения капитала, и руководству авиакомпании дан максимально широкий мандат на поиск возможностей привлечения средств с использованием различных финансовых инструментов. Таким образом, задачей авиакомпании на 2026 год является не только сокращение затрат, но и привлечение капитала.