Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лидер укрепляет позиции, премьерская партия продолжает падать

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидер укрепляет позиции, премьерская партия продолжает падать

Если выборы проходили сегодня, то в новый Сейм попали бы 7 политических сил. Победителем гонки стала бы партия "Латвия на первом месте".

После двухмесячного перерыва социологи SKDS по заказу Латвийского ТВ провели опрос избирателей из серии - если бы выборы в Сейм проходили бы сегодня.

Как и в конце прошлого года самой популярной партией стала "Латвия на первом месте" - Шлесерса и Ко поддерживают 14,6% избирателей. На втором месте партия "Прогрессивные" - 12,6% поддержки.

Тройку лидеров замыкает Национальное объединение, за которое готовы голосовать 11,8% респондентов.

Головокружительное падение популярности переживает премьерская сила - за "Новое Единство" планируют голосовать лишь 11% опрошенных.

Объединенный список может рассчитывать на поддержку 10,6% избирателей. Столько же граждан ЛР, имеющих право голоса, поддерживают "Суверенную власть".

И, наконец, замыкает список политических сил, которые имеют все шансы преодолеть пятипроцентный барьер - Союз зеленых и крестьян, которая пришла к финишу с 7,4% поддержки.

За чертой пока остаются и партия "Стабильности!" (4,5%), партия Херманиса "Мы меняем правила" (3,7%) и объединение "Центр согласия" (3,4%).

Читайте нас также:
#выборы #Латвия #партии #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео