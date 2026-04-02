Если выборы проходили сегодня, то в новый Сейм попали бы 7 политических сил. Победителем гонки стала бы партия "Латвия на первом месте".

После двухмесячного перерыва социологи SKDS по заказу Латвийского ТВ провели опрос избирателей из серии - если бы выборы в Сейм проходили бы сегодня.

Как и в конце прошлого года самой популярной партией стала "Латвия на первом месте" - Шлесерса и Ко поддерживают 14,6% избирателей. На втором месте партия "Прогрессивные" - 12,6% поддержки.

Тройку лидеров замыкает Национальное объединение, за которое готовы голосовать 11,8% респондентов.

Головокружительное падение популярности переживает премьерская сила - за "Новое Единство" планируют голосовать лишь 11% опрошенных.

Объединенный список может рассчитывать на поддержку 10,6% избирателей. Столько же граждан ЛР, имеющих право голоса, поддерживают "Суверенную власть".

И, наконец, замыкает список политических сил, которые имеют все шансы преодолеть пятипроцентный барьер - Союз зеленых и крестьян, которая пришла к финишу с 7,4% поддержки.

За чертой пока остаются и партия "Стабильности!" (4,5%), партия Херманиса "Мы меняем правила" (3,7%) и объединение "Центр согласия" (3,4%).