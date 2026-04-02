Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент разрешил Браже публично носить госнаграду Украины

Политика
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент разрешил Браже публично носить госнаграду Украины
ФОТО: LETA

Президент Латвии разрешил министру иностранных дел Байбе Браже публично носить полученную в ноябре прошлого года государственную награду Украины — орден «За заслуги» II степени, свидетельствует публикация в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Также президент разрешил почётному консулу Монако в Латвии Марису Грудулсу публично носить полученную в ноябре прошлого года государственную награду Монако — орден Гримальди, Кавалерский крест.

Закон о государственных наградах предусматривает, что лица, награждённые наградами других государств, могут их принимать, однако публично носить — только с разрешения президента. В то же время разрешение президента не требуется лицам, получившим награду другого государства во время государственного визита, а также военнослужащим Национальных вооружённых сил, награждённым во время активной службы.

Лицо, получившее награду другого государства и желающее носить её публично, должно самостоятельно уведомить об этом Капитул орденов.

Читайте нас также:
#президент #Украина #Латвия #награды #дипломатия #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
1
0
2
0
2

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео