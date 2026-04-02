Президент Латвии разрешил министру иностранных дел Байбе Браже публично носить полученную в ноябре прошлого года государственную награду Украины — орден «За заслуги» II степени, свидетельствует публикация в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Также президент разрешил почётному консулу Монако в Латвии Марису Грудулсу публично носить полученную в ноябре прошлого года государственную награду Монако — орден Гримальди, Кавалерский крест.

Закон о государственных наградах предусматривает, что лица, награждённые наградами других государств, могут их принимать, однако публично носить — только с разрешения президента. В то же время разрешение президента не требуется лицам, получившим награду другого государства во время государственного визита, а также военнослужащим Национальных вооружённых сил, награждённым во время активной службы.

Лицо, получившее награду другого государства и желающее носить её публично, должно самостоятельно уведомить об этом Капитул орденов.