По мере того как Кремль набирается уверенности в ядерном шантаже, в ближайшей перспективе угрожающая деятельность, связанная с ядерным оружием, вероятно, возрастет, говорится в ежегодном отчете Латвийской службы военной разведки и безопасности (СВРБ) о деятельности и угрозах в 2025 году.

Ядерное оружие играет все более важную роль в отношениях и связях России с внешним миром, говорится в отчете. Целенаправленные действия России в последние годы, особенно после аннексии Крыма в 2014 году, способствовали упадку глобальной системы контроля над вооружениями, что Москва использует для усиления ядерных угроз.

В феврале 2026 года истек срок действия и не был продлен российско-американский договор об ограничении ядерных вооружений "New Start". Россия приостановила свое участие в договоре еще в феврале 2023 года, но обязалась соблюдать его условия, за исключением обмена информацией и взаимных инспекций.

В конце того же года Совет Федерации одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а в ноябре 2024 года была принята новая ядерная доктрина, значительно понизившая порог применения ядерного оружия.

"Если Кремль убедится, что ядерный шантаж приносит желаемый результат, то, вероятно, в ближайшей перспективе угрожающие действия в ядерной сфере - риторика о подготовке к ядерным испытаниям, увеличении количества оружия или его размещении в новых местах и т. д. - станут более частыми и более целенаправленными", - говорится в докладе.

СВРБ также отмечает, что в 2025 году Россия продолжила испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и ядерной торпеды "Посейдон" с разной степенью успешности.

После принятия на вооружение все эти системы вооружений будут представлять потенциальную угрозу для противников России, но, если Москва не почувствует экзистенциальной угрозы, они, скорее всего, будут использоваться так же, как и другие ядерные вооружения, уже имеющиеся в арсенале России, - для сдерживания и угрозы.