Депутат Сейма от Национального объединения перечислил то, чего, на его взгляд, не сделал министр обороны.

В свете требования оппозиции отправить в отставку министра обороны Андриса Спрудса депутат Нацобъединения Артурс Бутанс опубликовал свой список претензий к главе оборонного ведомства:

▪ ️ должен был снести рельсы Карсава-Россия:

▪ ️ нужно ппривлекать в армию безработных, а не женщин;

▪ ️ должнен был направить в Украину то, что производит наша собственная индустрия;

▪ ️ должны строго следить за военными закупками;

▪ ️ должны вести широкое обучение по управлению дронами.

▪ ️ действия и решения должны быть в другом темпе.