Депутат Сейма от Национального объединения перечислил то, чего, на его взгляд, не сделал министр обороны.
В свете требования оппозиции отправить в отставку министра обороны Андриса Спрудса депутат Нацобъединения Артурс Бутанс опубликовал свой список претензий к главе оборонного ведомства:
▪ ️ должен был снести рельсы Карсава-Россия:
▪ ️ нужно ппривлекать в армию безработных, а не женщин;
▪ ️ должнен был направить в Украину то, что производит наша собственная индустрия;
▪ ️ должны строго следить за военными закупками;
▪ ️ должны вести широкое обучение по управлению дронами.
▪ ️ действия и решения должны быть в другом темпе.
