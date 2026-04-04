После решения Конституционного суда (КС) об использовании языков национальных меньшинств в общественных СМИ Сейму и ответственным учреждениям предстоит уточнить регулирование, чтобы оно укрепляло латышский язык и учитывало выводы КС, заявила премьер-министр Эвика Силиня (СП).

Как сообщили в бюро премьер-министра, Силиня считает, что уточненное регулирование должно позволить общественному СМИ достигать аудиторию, когда это объективно необходимо в интересах государственной безопасности и сплоченности общества.

Постановление Конституционного суда укрепляет роль латышского языка как единственного государственного языка в пространстве общественного СМИ, считает Силиня.

Как заявили в КС, именно законодатель, уважая независимость и редакционную свободу общественного СМИ, должен обеспечить сбалансированную защиту латышского языка, прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и национальной безопасности при создании контента общественных СМИ