«Обязательно!» Эстония и Швеция призвали жителей иметь дома запас наличных денег

Политика
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Обязательно!» Эстония и Швеция призвали жителей иметь дома запас наличных денег
ФОТО: Unsplash

Банк Эстонии вслед за центробанком Швеции призвал жителей держать дома запас наличных денег.

Банк Эстонии рекомендует людям держать дома запас наличных и одновременно готовится к введению цифрового евро. Оба варианта будут играть важную роль в том случае, если привычные способы оплаты не будут функционировать.

Хотя в Эстонии большинство повседневных платежей уже совершается с помощью карты или мобильного телефона, это не означает, что наличные утратили свое значение. Напротив – Банк Эстонии подчеркивает, что готовность к кризисам также означает наличие альтернативных способов оплаты, пишет ERR.

У тех, у кого не будет наличных денег - столкнутся с большими трудностями в случае сбоя оплаты банковскими картами и телефонами. Такие люди не смогут приобрести продукты в магазинах, лекарства в аптеках и топливо. Снять деньги в банкоматах при сбое системы также не будет возможности. Подчеркивается, что иметь наличные евро желательно максимально мелкими купюрами - в местах торговли может не быть сдачи.

Ранее Центральный банк Швеции рекомендовал жителям иметь дома недельный запас наличных денег — как минимум 1000 шведских крон (примерно или €100) на взрослого, предпочтительно мелкими купюрами. Людям желательно иметь мелкие купюры, так как в случае кризиса сдачи в магазинах и аптеках может не быть. Цель: обеспечение жизнедеятельности в течение недели (продукты, топливо, лекарства) при отключении электричества или сбое в работе банковских карт.

Несмотря на статус одного из мировых лидеров по безналичному расчету, Швеция возвращается к наличным как элементу гражданской обороны и устойчивости.

#Эстония #кризис #Швеция #финансы #безопасность #гражданская оборона
