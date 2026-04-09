Рижский городской суд в четверг решил изменить меру пресечения выехавшему в Беларусь депутату Рижской думы, бывшему лидеру партии "Стабильности!" Алексею Росликову на арест, - сообщило агентство LETA.

С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкинс на судебном заседании по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти.

Одновременно было принято решение объявить обвиняемого в розыск, а судебный процесс приостановлен до его обнаружения.

Бывший депутат Сейма, который сегодня объявил о своем выходе из правления партии "Стабильности!", подключился к судебному заседанию дистанционно из Беларуси, где он в настоящее время находится. Размещенные в социальных сетях видеоматериалы позволяют сделать вывод, что Росликов отправился в Беларусь уже несколько дней назад.

Ходатайство прокурора о смене меры пресечения суд рассматривал в закрытой части заседания.

Прокуратура считает, что действия Росликова были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти с целью вызвать недовольство и раскол общества.

Росликов утверждает, что дело является политическим заказом. Он отмечает, что часть обвинений, включая предполагаемую связь с Россией, была с него снята, и уверен, что сможет выиграть дело в суде.