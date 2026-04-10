Слишком много Пугачёвой: в Латвии пытаются ввести квоты на латышские песни

Дата публикации: 10.04.2026
Представители музыкальной отрасли Латвии в открытом письме в Сейм требуют увеличить долю латвийской музыки в эфире коммерческих радиостанций, установив соответствующие квоты.

Представители индустрии утверждают, что песни на латышском языке и местные исполнители в радиоэфире находятся в меньшинстве. В эфире доминирует музыка из России, США и других стран.

«Такая ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит ущерб экономике Латвии, культурной среде и безопасности государства», — уверены не востребованные на радио музыканты.

В письме утверждается, что радиоэфир является ограниченным государственным ресурсом, право на использование которого предоставляется государством по лицензии.

Данные Латвийской ассоциации исполнителей и продюсеров (LaIPA) за 2024 год показывают, что из 42 проанализированных коммерческих радиостанций в абсолютном большинстве доля латвийской музыки не превышает 15%, а средний показатель по сектору составляет всего 19%.

В письме также содержится мнение, что в Латвии, где часть общества живёт в многоязычной медиасреде, присутствие латышского языка и созданной в стране культуры в эфире имеет стратегическое значение. По мнению представителей отрасли, ситуация, при которой доминирует иностранный контент, является аспектом информационной безопасности.

Какие деньги хотят поделить

В письме поясняется, что каждый раз, когда коммерческое радио транслирует песню иностранного автора, вознаграждение получают зарубежные авторы, исполнители и звукозаписывающие компании. По данным Агентства по авторским правам и коммуникационным консультациям (AKKA/LAA), в период с 2022 по 2024 год латвийские создатели музыки получают менее четверти от общего объёма авторских вознаграждений в секторе коммерческого радио.

Представители отрасли обращают внимание, что доходы LaIPA от смежных прав за публичное исполнение музыкальных записей, а также их трансляцию на радио и телевидении растут — с 105 367 евро в 2003 году до 4,02 млн евро в 2025 году.

Письмо подписали «Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports», LaIPA, AKKA/LAA и Ассоциация самозанятых музыкантов, а также латвийские музыканты, композиторы, авторы текстов и продюсеры.

Читайте нас также:
#Латвия #культура #музыка #радио #квоты
