Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов допускает, что война в Украине может закончиться уже в ближайшее время.

«Все понимают, что войну нужно заканчивать. В отличие от нас, они (россияне - Ред.) тратят свои собственные деньги. Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго», - заявил глава ОП в интервью Bloomberg.

Он говорит, что сейчас стороны выдвигают "максималистские" требования для завершения войны, но уверен, что в итоге будет найден компромисс.

На вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса он прямо не ответил: «окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, все сейчас четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс».

Россия не испытывает нехватки личного состава и в случае необходимости может мобилизовать потенциальный резерв в 23,5 миллиона человек, заявил Буданов в интервью Bloomberg.

«Это намного превосходит все, что может собрать Украина, которая сама борется с нехваткой солдат», - говорится в статье.

«Нет, проблем (у РФ) нет — и не будет в ближайшие годы», - сказал глава ОП.

При этом источники Bloomberg в Кремле заявили, что реального прогресса мало, дискуссии зашли в тупик, а единственным конкретным итогом стало то, что стороны обозначили позиции, неприемлемые для оппонента.

Как сообщал bb.lv, президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Ранее к перемирию на Пасху призывал президент Украины Владимир Зеленский.