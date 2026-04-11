Депутатов по возвращению с пасхальных каникул ждет напряженная парламентская жизнь. Главная тема ближайшего заседания комиссии Сейма по бюджету и финансам - предоставление краткосрочного кредита airBaltic. Если "зеленые крестьяне" не поменяют свою позицию, то... 30 миллионов останутся в казне - в кредите национальной авиакомпании будет отказано. Но об этом мы узнаем только после заседания, поскольку оно будет проходить в закрытом режиме.

Закрытым для "посторонних" объявлено и заседание комиссии по иностранным делам - депутаты обсудят эффективность санкций в отношении РФ и все еще продолжающуюся торговые отношения с РФ и РБ.

В секретном режиме проведут заседание и депутаты комиссии по обороне и внутренним делам. В повестке дня обсуждение влияния конфликта в Персидском заливе на экономическую ситуацию в Латвии и на цены на горючее.

На заседании парламентской следственной комиссии по миграции депутатов ознакомят со статистикой преступлений, совершенных в Латвии гражданами третьих стран.