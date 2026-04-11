Министр иностранных дел Байба Браже обсудила с независимым Советом экспертов по международному и европейскому праву актуальные вопросы международного права и участие Латвии в поддержке Украины, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи в пятницу внимание было уделено созданию Специального трибунала в связи с агрессией России против Украины. Эксперты обсудили недавнее заявление Латвии в Совет Европы о готовности стать одной из стран-учредителей этого трибунала, а также проанализировали дальнейшие практические шаги по его созданию.

Кроме того, обсуждалось утверждение в Сейме Конвенции о создании Комиссии по требованиям для Украины, связанной с механизмами возмещения ущерба, а также национальное санкционное регулирование Латвии и его совершенствование.

В ходе заседания Совет экспертов также оценил другие актуальные области международного и права Европейского союза, влияющие на внешнюю политику и правовую политику Латвии.

Заседание возглавил председатель совета Марис Лейниекс, который является лектором кафедры международного и европейского права юридического факультета Латвийского университета. Это было третье заседание после обновления состава совета.

После встречи министр иностранных дел отдельно встретилась с членом Комиссии международного права ООН Мартиньшем Папаринскисом. В ходе беседы обсуждались приоритеты Латвии в Совете Безопасности ООН, а также другие актуальные вопросы международной повестки.

Совет независимых экспертов по международному и европейскому праву создан для обеспечения углублённого анализа вопросов международного права и предоставления профессиональной поддержки при формировании внешнеполитической позиции Латвии. Он помогает оценивать юридические аспекты и принимать обоснованные решения в международной среде.

В состав совета входят несколько международно признанных экспертов в области права, в том числе Папаринскис, а также другие представители академической и юридической среды. Эксперты работают в совете на добровольной и безвозмездной основе.

В обновлённом составе совет впервые собрался в сентябре 2025 года, и его задача — укреплять анализ и развитие международного права в Латвии.