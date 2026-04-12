Оппозиционная партия «Тиса» лидирует по итогам обработки 94,66% голосов, у нее 138 из 199 мест в парламенте. У партии Виктора Орбана «Фидес» — 54 места, а у партии «Наша страна» — 7 мест.
Альянс ФИДЕС-ХДНП, который возглавляет нынешний руководитель Венгрии Виктор Орбан, пока может рассчитывать только на 59 места в парламенте. Не помогла мощная поддрежка президента США Дональда Трампа.
Всего в парламенте Венгрии 199 мест. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.
Независимые социологические опросы предсказывали уверенную победу «Тисы», но близкие к власти центры предполагают, что партия Орбана сохранит парламентское большинство.
ДОПОЛНЕНО (22:06): По итогам обработки 45,71% голосов на парламентских выборах в Венгрии лидирует партия «Тиса» и получает 135 из 199 мест.
Лидер партии «Тиса» Мадьяр заявил, что Орбан уже поздравил его с победой.
ДОПОЛНЕНО (22:36): После подсчета 60% голосов партия «Тиса» сохраняет конституционное большинство в 2/3 голосов. У нее 136 мандатов.
Виктор Орбан назвал предварительные результаты выборов «понятными и болезненными» для партии «Фидес». Он подчеркнул, что партия будет «продолжать служить стране и венгерской нации».
«Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу. <…> Мы никогда не сдадимся».
ДОПОЛНЕНО (23:05): Оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство после обработки 81,49% голосов, у нее 137 мест в парламенте.
У партии Виктора Орбана «Фидес» — 55 мест в парламенте. Партия «Наша страна» может рассчитывать на 7 мандатов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Европейской народной партии Манфред Вебер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравили лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на выборах.
Явка на выборах стала рекордной — 77,8%.
Премьер-министр Латвии уже поздравила победителей.
«Поздравляю Петера Мадьяра с исторической победой на выборах в Венгрии. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами по продвижению общих европейских интересов и ценностей», – написала в Х Эвика Силиня.
Congratulations to @magyarpeterMP on historic victory in elections in Hungary. I look forward to working with you on advancing common European interests and values.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 12, 2026
Оставить комментарий(1)