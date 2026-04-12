В Государственной канцелярии Латвии разработан кодекс поведения для министров и должностных лиц. Он определит, как должны вести себя премьер-министр и министры, а также парламентские секретари и советники, сообщает ТВ3.

Согласно новому кодексу латвийские политики должны быть открытыми и честными, предоставлять всю информацию о своих действиях, не использовать должность в личных целях, уважительно относиться к окружающим и что важно:

не напиваться или не употреблять запрещенные вещества в общественных местах.

Отмечается, что с соблюдение этики и с честностью у членов правительства Латвии регулярно возникают проблемы. Так, во время кризиса COVID-19 политики знали о рисках, но умалчивали о них, опасаясь за свою популярность. В деле о перелётах премьер-министра Кришьяниса Кариньша информация журналистам не предоставлялась, хотя осознавалось, что это нечестно. А министр обороны Андрис Спрудс умолчал о том, что упавший в в Латвии дрон первыми заметили жители, а не вооружённые силы.

О необходимости кодекса этики говорят уже более 20 лет. В 2002 году Сейм принял закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц, где указано, что политики должны соблюдать этический кодекс. В 2006 году Сейм утвердил собственный кодекс поведения, однако на министров он не распространяется.

Кодекс фигурировал и в плане действий второго правительства Домбровскиса, но затем политики о нём забыли. В 2018 году о нём напомнила антикоррупционная группа Совета Европы.

Ещё одно напоминание правительство получило в январе прошлого года от омбудсмена.

Через несколько месяцев Государственная канцелярия начала работу, и теперь кодекс передан на общественное обсуждение. В нём 29 пунктов.

Как будут наказывать напившихся и нечестных министров?

За нарушения могут предусматриваться санкции — рекомендация, письменный выговор или требование извиниться. Однако контроль остаётся в руках самих политиков: за премьером должен следить Сейм, за министрами — премьер или назначенное им лицо, а за советниками — сами министры.

Не нравится Кодекс? Жители могут подавать предложения к проекту на портале правовых актов, найдя проект кодекса этики Кабинета министров.