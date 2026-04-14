Латвия может отказаться от турниров по плаванию – на них допустили российских пловцов

Дата публикации: 14.04.2026
Страны Северной Европы заявили, что намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта из-за решения Международной федерации плавания (World Aquatics) вернуть россиян на турниры с национальной символикой.

В Союз плавания стран Северной Европы входят федерации Латвии, Дании, Фарерских островов, Финляндии, Литвы, Норвегии, Исландии и Швеции. Председателем является Эстония.

Об отказе сообщил президент Эстонского союза плавания Эркки Суси, слова которого приводит пресс-служба эстонской организации.

«Северные федерации плавания подтверждают, что как потенциальные страны — организаторы соревнований не намерены проводить международные соревнования по водным видам спорта в ближайшие годы до тех пор, пока нынешняя ситуация и решения не изменятся», — сказал Суси.

Он отметил, что несмотря на то, что в Северной федерации плавания решение вернуть российских и белорусских спортсменов на международные турниры не поддерживается, их атлеты продолжат соревноваться на международном уровне.

«Спортсмены не должны страдать от этого решения или оставаться в стороне от крупных соревнований», — заявил Суси.

World Aquatics 13 апреля объявила о восстановлении членства России и Белоруссии и допуске спортсменов двух стран под национальными флагами.

