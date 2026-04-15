Борьба с миграцией или точнее – ограничение миграции, - постепенно становится общеевропейским трендом. Это и понятно: если Европарламент должен принимать резолюцию с поручением Еврокомиссии разработать регулу о выдворении нелегальных иммигрантов, то мы видим до какого уровня абсурда дошла старушка Европа!

В нормальной ситуации для выдворения тех, кто не имеет права здесь находиться, никакие резолюции, регулы и директивы не нужны – в каждой стране ЕС есть закон, регулирующий порядок выдворения нелегальных мигрантов. Но, видимо, в отдельных странах ЕС – прежде всего в очень богатых, – уже мигранты диктуют свои условия властям и политикам, а не наоборот... Так или иначе, но тема "нашествия" граждан третьих стран стала актуальной и для Латвии - особенно в свете грядущих выборов.

Три вызова в сфере миграции

Как известно, темой возможных ограничений на въезд граждан третьих стран занялась созданная под выборы парламентская следственная комиссия. А тут еще и подоспел новый законопроект об иммиграции, который депутаты, министры и неправительственные организации буквально забросали предложениями и поправками.

Причем, желающих вставить свои пять копеек в этот законопроект оказалось так много, что Сейму пришлось продлить срок подачи дополнений к третьему (окончательному) чтению. И вот этот срок закончился, и можно подвести предварительные итоги. Латвийские политики в сфере регулирования миграции столкнулись с тремя основными вызовами или, если хотите, оказались перед тремя диллемами.

Первая – с одной стороны существует нехватка рабочей силы. Причем, очевидно, что с учетом демографии дефицит рабочей силы будет только увеличиваться.

Вторая – с другой стороны, приезд гастарбайтеров, даже под видом учебы, чреват негативными последствиями: всегда есть риск, что мигранты здесь под разными легальными (или нелегальными) предлогами задержатся. Плюс играет роль менталитет, незнание латышского, что только усиливает негативный настрой местных, в первую очередь латышских, жителей...

Третья – необходимость привлечения инвестиций в экономику. И один из простых вариантов – через привлечение в страну богатых иностранцев. Здесь можно убить сразу несколько зайцев: и за счет привлечения состоятельных иностранцев стимулировать бизнес и создать рабочие места, что дает дополнительные налоги, и зарабатывать в бюджет дополнительные средства за счет единовременных платежей и спецналогов в обмен на ВНЖ. Уже не говоря о том, что эти инвесторы и их семьи, живя в ЛР, даже пускай и не круглый год, будут тратить деньги и на жилье, и на покупки, и на обслуживающий персонал...

Логично, что депутаты, в зависимости от их идеологии, вносили два типа поправок: 1) на ограничение миграции и даже на ее запрет, 2) на привлечение денежных иностранцев...

Студент или гастарбайтер? Пора определиться!

Так депутаты Нацобъединения хотят отбить желание у иностранцев приезжать в Латвию на заработки под видом студентов. Парламентарии предлагают запретить иностранным студентам регистрировать хозяйственную деятельность, а также трудоустраиваться у иностранца, имеющего права на работу.

Цель – вынудить принимать иностранных студентов на работу только по трудовому договору и в рамках разрешенных часов: во время учебы 20 часов в неделю, во время каникул – 40 часов в неделю.

Несколько депутатов подали поправки, которые запрещают выдавать визы и ВНЖ членам семей иностранных студентов.

Политики Нацобъединения считают, что уже началась массовая миграция в Латвию и необходимо предусмотреть в законе возможность временно приостановить выдачу виз и ВНЖ гражданам третьих стран.

Чужие здесь не ходят

Поправка депутата Национального объединения Яниса Домбравса предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии. Сейчас это что-то около 80 тысяч человек.

Также депутаты попытаются ограничить выдачу виз и ВНЖ выходцам из определенных стран — главным образом, исламских.

Его однопартиец Эдвинс Шноре предложил статьи, которые ограничиваю въезд в Латвию граждан определенных стран. «Кабинет Министров может установить ограничения на въезд с целью занятости или учебы гражданам определенных третьих стран. Кабинет Министров может установить максимальное количество иностранных граждан, которые из этих государств в течение календарного года могут въезжать в Латвию с целью работы или учебы», - гласит поправка Шноре, который напоминает:

«Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией».

Пусть приезжают богатые

В свою очередь, депутат Объединенного списка Андрис Кулбергс своими поправками хочет стимулировать приток в страну инвестиций и приезд к нам на ПМЖ состоятельных иностранцев.

Претендент на получение ВНЖ сроком на 5 лет должен будет:

или создать фирму с реальными работниками и внести платеж в бюджет страну, а также обеспечить поступления в виде налогов определенной суммы,

или вложить деньги в государственные беспроцентные бумаги на сумму 150 тысяч евро,

или осуществить фиксированный платеж налога...

«Предложения имеют существенный международный и фискальный контекст. Учитывая ухудшение геополитической ситуации и растущие требования к финансированию обороны и безопасности, Латвии в долгосрочной перспективе потребуются дополнительные, долгосрочные источники публичных доходов. В настоящее время главными идентифицированными источниками финансирования являются средства еврофондов и государственные займы.

Предложения предлагают дополнительное решение – привлечение состоятельных иностранцев, предусмотрев для них возможность стать налогоплательщиками в Латвии, осуществив фиксированный платеж налога в размере 60 000 евро в год, предусмотрев задание Кабинету министров до 31 декабря 2026 года подготовить и внести в Сейм законопроект о фиксированном налоговом платеже иностранца. Следует отметить, что аналогичные системы фиксированного налога для привлечения состоятельных иностранцев уже применяются в ряде стран Евросоюза», - пояснил А. Кулбергс.

Старые песни про «ВНЖ в обмен на инвестиции»

Поскольку изначальная редакция нового закона вообще больше не предусматривала право претендовать на ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости, минэкономики вышло с предложением фактически перенести «программу ВНЖ в обмен на инвестиции» с нынешнего закона в новый.

Чтобы иметь право запрашивать ВНЖ иностранец должен будет, к примеру, в Риге или в Юрмале приобрести объект недвижимости минимум за 250 тысяч евро.

Как ожидается, комиссия начнет рассмотрение всех поправок к третьему чтению на следующей недели. Вполне возможно, что новый закон будет принят еще в этом месяце или сразу после майских праздников.