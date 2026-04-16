После того, как сегодня утром было достигнуто очередное "перемирие" в правящей коалиции глава комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша ("Новое Единство") назначило срочное заседание комиссии. Оно состоится во время перерыва на обед пленарного заседания парламента - в 12.30. В повестке дня один вопрос - о предоставлении 30-ти миллионного кредита airBaltic.

Заседание пройдет в закрытом режиме. Все коалиционные депутаты будут голосовать "за".

Премьер пообещала, что это будет не простое перечисление денег на счет авиакомпании, а кредитная линия и акционер в лице минсообщений будет следить, чтобы поступающие деньги шли исключительно на закупку авиационного топлива и связанной с этим логистикой.