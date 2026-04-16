Партнёры по коалиции договорились продолжить работу в правительстве, после встречи с представителями политических сил, формирующих коалицию, заявила премьер-министр Эвика Силиня, пишет ЛЕТА.

В четверг Силиня пригласила на переговоры представителей "Нового Единства", Союза зелёных и крестьян (СЗК) и партии "Прогрессивные".

Силиня указала, что сегодня Сейм должен решить вопрос о предоставлении займа национальной авиакомпании "airBaltic". Перед голосованием этот вопрос планируется обсудить во фракциях Сейма.

Также Силиня подчеркнула, что министру сообщения Атису Швинке придётся работать над тем, чтобы "airBaltic" стала прибыльной компанией. В противном случае Швинке придётся взять на себя ответственность, отметила премьер-министр.

Кроме того, Силиня заявила, что Министерство сообщения необходимо реорганизовать, поскольку "многие работы застряли" и не продвигаются вперёд. Она ожидает реорганизацию уже в ближайшее время.

В свою очередь, лидер "Прогрессивных" Андрис Шувaев выразил надежду, что вопрос о займе "airBaltic" удастся решить как можно быстрее.

В ходе коалиционных переговоров "Прогрессивные" упомянули также "скандал в лесной отрасли", указав, что в случае выявления нарушений ответственность должен будет взять на себя и министр земледелия Арманд Краузе (СЗК).

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, разногласия между партиями в правительстве Силини обострились настолько, что в среду она допустила возможность падения правительства — официальной причиной могла стать неспособность "Нового Единства", "Прогрессивных" и СЗК договориться о поддержке "airBaltic".

Ранее депутаты фракции СЗК в Сейме настаивали на "трёхпунктном предложении", включая отставку Швинки (Прогрессивные), чтобы поддержать предоставление краткосрочного займа "airBaltic" в размере 30 миллионов евро.

Предложение СЗК предусматривало, что поддержка займа будет обеспечена при наличии чёткого плана достижения "airBaltic" прибыльности, при условии отставки Швинки с поста министра сообщения до голосования в Сейме и принятия Силиней политической ответственности за выполнение плана по обеспечению прибыльности авиакомпании.

В свою очередь "Прогрессивные" подчеркнули, что не намерены рассматривать предложение СЗК, а "Новое Единство" призвало партнёров по коалиции к переговорам для согласования дальнейшей работы.