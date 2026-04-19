МИД клянется, что не запрещал Словакии пролет 9 мая. Но обязательно запретит

Дата публикации: 19.04.2026
Ни Словакия, ни какая-либо другая страна не запрашивали у Латвии разрешение на пролёт по пути на российское мероприятие 9 мая, которое Латвия считает частью военной пропаганды, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите.

Она подчеркнула, что позиция Латвии ясна: пока Россия продолжает агрессию против Украины, нельзя способствовать поездкам на подобные мероприятия. Поэтому, как и в предыдущие годы, разрешения на пролёт на мероприятия 9 мая выдаваться не будут.

Эглите также добавила, что в Европе память жертв Второй мировой войны чтят 8 мая.

Как сообщается, Robert Fico заявил, что Латвия и Литва не позволили его самолёту использовать своё воздушное пространство для полёта в Москву на мероприятия 9 мая. Об этом сообщил словацкий портал SME со ссылкой на его видеообращение.

«Литва и Латвия уже проинформировали, что не позволят пересекать свою территорию по пути в Москву», — сказал Фицо в видео, опубликованном в Facebook.

«Почему страны Европейского союза не позволяют премьер-министру другой страны ЕС пролетать через их территорию?» — выразил он недовольство этим решением.

Фицо добавил, что найдёт альтернативный маршрут, как это уже делал в прошлом году, когда, по его словам, ему помешала Эстония. Ранее сообщалось, что и в прошлом году страны Балтии не разрешили пролёт самолётов иностранных должностных лиц по пути в Москву, где 9 мая отмечается победа Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. В прошлом году Фицо был вынужден лететь в обход — через Венгрию, Румынию и Чёрное море. Маршрут пришлось менять и самолёту президента Сербии.

Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан считаются одними из наиболее близких союзников российского лидера Владимира Путина среди руководителей стран ЕС.

#пропаганда #Латвия #Словакия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
