Мошенничество на выборах в Венгрии. А как будет в Латвии?

Политика
Дата публикации: 19.04.2026
BB.LV
После подсчета 100% голосов на парламентских выборах в Венгрии партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила 141 из 199 мест в парламенте, партия Виктора Орбана "Фидес" - 52 места. Мадьяр говорит о мошенничестве.

Национальная избирательная комиссия Венгрии опубликовала окончательные результаты парламентских выборов в стране после подсчета 100% голосов.

Согласно им, партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила 141 из 199 мест в парламенте, правопопулистская партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана - 52 места. Шесть мест досталось ультраправой партии "Наша Родина", остальные партии не прошла в парламент. При голосовании по партийным спискам Тиса" набрала 53,18%, "Фидес" - 38,61%, а "Наша Родина" - 5,63%.

Мадьяр говорит о мошенничестве

Тем временем победитель выборов Петер Мадьяр объявил, что намерен оспорить результаты голосования во 2-м округе в медье Ваш из-за мошенничества. По его словам, избиратели были введены в заблуждение, поскольку там баллотировался человек по имени Петер Мадьяр, близкий к партии Виктора Орбана "Фидес", но официально беспартийный.

Тезка Мадьяра получил 909 голосов. И только благодаря этому, по словам политика, официальный кандидат "Фидес" Петер Агь смог с минимальным перевесом обойти кандидатку от "Тисы" Викторию Штромпову и получить парламентский мандат. По данным избирательной комиссии, Агь набрал 25 700 голосов, а Штромпова - 25 452.

В своем видеообращении в социальной сети Facebook вероятный будущий премьер Венгрии заявил, что в этом округе имело место "преднамеренное, злонамеренное введение в заблуждение по российской модели". Полиция еще до выборов начала расследование законности выдвижения беспартийного тезки Мадьяра. Решение о том, будет ли проведено повторное голосование в данном округе, примет суд, пишет "Немецкая волна".

#Виктор Орбан #мошенничество #Венгрия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
