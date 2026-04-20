Сегодня в 11:00 в зале заседаний Рижской думы состоится экспертная дискуссия «Что такое уважение к государственному языку? Что является неуважением к государственному языку?», сообщила советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В Рижской думе обсудят уважение к государственному языку

Цель дискуссии — способствовать пониманию в обществе отношения к латышскому языку и разъяснить границы, за пределами которых использование языка может рассматриваться как оскорбление государственного языка.

Модератором выступит инициатор дискуссии, депутат Рижской думы Лиана Ланга. В обсуждении примут участие бывший президент и правовед Эгилс Левитс, бывший министр Ина Друвиете, директор Центра государственного языка Инесе Мухка и другие эксперты.

Дискуссия будет направлена на формирование практического понимания темы, объединяя юридический и лингвистический подходы.