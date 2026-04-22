Отдайте пенсионные накопления хотя бы на лечение! Депутаты вышли с инициативой

Дата публикации: 22.04.2026
"Зеленые крестьяне" предлагают партнерам по правительству все-таки позволить жителям использовать средства 2-го пенсионного уровня.

Если до сих пор только оппозиция говорила о необходимости пойти по стопам Эстонии и Литвы и позволить латвийцам выбрать (частично) сови накопления во втором пенсионном уровне, то сегодня к ним присоединилась и одна из правящих сил - Союз зеленых и крестьян. Парламентская фракция Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) решила внести на рассмотрение коалиционного совета инициативу о выплате населению капитала, накопленного на 2-м пенсионном уровне, на покрытие расходов на лечение.

Сейчас капитал фондируемой пенсии можно использовать только при назначении пенсии по старости или в случае смерти участника системы 2-го уровня.

Депутаты СЗК считают: в то время, когда система здравоохранения не приведена в порядок и в ней видны существенные недочеты, люди своевременно не могут получить необходимую медицинскую помощь или приобрести выписанные врачом медикаменты, необходима дискуссия об использовании накопленного на 2-м пенсионном уровне капитала для медицинско-обоснованного лечения.

"Депутаты СЗК также акцентируют внимание на том, что 2-й пенсионный уровень является частным накоплением для каждого участника схемы государственных фондируемых пенсий, поэтому необходимо позволить людям, чье финансовое состояние ограничено, получать средства от необходимых расходов на лечение 2-го пенсионного уровня", - говорится в пресс-релизе СЗК.

Оценивая подготовленную депутатами Сейма СЗК инициативу, министр экономики Виктор Валайнис отметил, что более гибкое использование пенсий 2-го уровня для здравоохранения могло бы дать вклад и в экономику:" улучшенное здоровье населения напрямую будет способствовать развитию человеческого капитала и производительности труда."

#здравоохранение #депутаты #парламент #лечение #правительство #экономика #политика
Эдуард Эльдаров
