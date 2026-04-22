Совещание государственных секретарей – рабочий орган латвийского правительства – в этот четверг рассмотрит совокупность многочисленных планов действий в чрезвычайных ситуациях, объединенных в консолидированной версии.

Кроме землетрясений и авиакатастроф в правительстве рассматриваются и массовые беспорядки.

Как гласит правительственный документ, к таковым могут привести «недовольство групп людей, взаимный конфликт, провокации на массовых мероприятиях».

«Участники массовых беспорядков ощущают эффект толпы и они под влиянием стадного инстинкта совершают действия, которые обычно не произвели бы, так как толпа делает их анонимными».

Буйствующие лица могут быть под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ, «а также неприязни к существующему экономическому уровню, политическому строю и др».

Но еще 10 лет назад в Латвии Кабинетом Министров был принят специальный План действий в случае массовых беспорядков и внутренних волнений. Государственная полиция, Служба государственной безопасности, Государственная пожарно-спасательная служба, самоуправления и другие институции примут все меры по «выявлению и изоляции агрессивных участников, разгону массового мероприятия».

Особое внимание уделят защите жизни, здоровья и культурных ценностей.

А что делать, если в Латвии случиться землетрясение? У правительства Латвии есть план и на этот счет.