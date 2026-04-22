Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В коалиции прошла дискуссия о снятии накоплений второго уровня пенсий на лечение 0 272

Политика
Дата публикации: 22.04.2026
LETA
Изображение к статье: В коалиции прошла дискуссия о снятии накоплений второго уровня пенсий на лечение
ФОТО: pixabay

Союз зеленых и крестьян (СЗК) предлагает разрешить людям использовать средства, накопленные на втором уровне пенсий, для покрытия медицинских расходов, но "Новое единство" уверено, что открытие пенсионного закона в предвыборный период было бы безответственным. Аналогичное мнение выразили и "Прогрессивные".

Как заявил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, позиция его партии не изменилась - было бы опасно и безответственно браться за изменение закона о пенсиях в предвыборный период.

Хотя в пенсионной системе есть сферы, которые можно улучшить в будущем, в том числе функционирование второго уровня пенсий, например, снижение комиссионных, которое уже было реализовано в текущем парламентском сроке, эти вопросы следует оценивать тщательно и в сотрудничестве с экспертами в этой области, специалистами по социальному обеспечению и Банком Латвии, сказал политик.

По мнению Юревицса, в предвыборной атмосфере открывать пенсионную систему для политических дискуссий без всесторонней и ответственной оценки нежелательно как для будущих пенсионеров, так и для нынешних получателей пенсий. Партии должны работать над своими программами и видением следующего политического цикла, в том числе по пенсионным вопросам, а не принимать сейчас поспешные решения в парламенте.

Юревицс добавил, что непродуманное вмешательство в пенсионную систему в предвыборный период может иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе, и поэтому такие действия можно считать безответственными.

В настоящее время пенсионный капитал второго уровня может быть использован только при выходе на пенсию по старости или в случае смерти участника программы.

Депутаты СЗК считают, что в условиях, когда система здравоохранения не в порядке и в ней имеются существенные недостатки, когда люди не могут получить необходимую медицинскую помощь или своевременно приобрести назначенные врачом лекарства, нужна дискуссия об использовании капитала второго уровня пенсий на оправданные медицинские расходы.

Согласно предложению СЗК, Кабинет министров должен установить диагнозы и другие критерии для обращения за средствами из пенсионных накоплений второго уровня.

Глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваевс сказал агентству ЛЕТА, что "Прогрессивные" по-прежнему не поддерживают открытие закона до выборов из-за риска, что политики могут принять непродуманные решения. Партия также не поддерживает предложение разрешить изъятие накопленного капитала.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #депутаты #пенсии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео