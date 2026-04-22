Администрация президента США Дональда Трампа разработала список "непослушных и послушных" союзников по НАТО. Вашингтон ищет способы наказать членов альянса, которые отказались поддержать войну против Ирана.

Как стало стало известно изданию Politico, по словам трех европейских дипломатов и чиновника Министерства обороны США, ознакомленного с обсуждениями, этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов и распределение их по уровням.

Это последний признак того, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Кроме того, это очередной фактор давления на Альянс, который пострадал от атак американского президента.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил подобную идею в декабре. "Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", – предупредил тогда глава Пентагона.

Как сообщал bb.lv, в минувшую пятницу премьер-министр Латвии Эвика Силиня вдруг заявила о готовности помочь Трампу разблокировать Ормузском пролив, который сейчас контролируют иранские Стражи исламской революции. Очевидно Силиня хочет попасть в белый «список послушных».

Как бы то ни было, администрация скрывает любые детали списков, а чиновники предоставили мало ясности относительно того, какими могут быть льготы или последствия.

"Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск – это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?" – сказал другой европейский чиновник.

Существует мало других вариантов для "наказания" стран НАТО, кроме вывода американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую. Такая передислокация будет трудоемкой и дорогой, отмечает издание.

Одними из крупнейших бенефициаров этой идеи могут стать Румыния и Польша, поскольку обе страны остаются в благосклонности президента США и будут приветствовать увеличение количества американских войск на своей территории.