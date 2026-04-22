Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США создали список «непослушных» стран НАТО, которых ждет наказание – а в каком списке Латвия? 2 2237

Политика
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США создали список «непослушных» стран НАТО, которых ждет наказание – а в каком списке Латвия?

Администрация президента США Дональда Трампа разработала список "непослушных и послушных" союзников по НАТО. Вашингтон ищет способы наказать членов альянса, которые отказались поддержать войну против Ирана.

Как стало стало известно изданию Politico, по словам трех европейских дипломатов и чиновника Министерства обороны США, ознакомленного с обсуждениями, этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов и распределение их по уровням.

Это последний признак того, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Кроме того, это очередной фактор давления на Альянс, который пострадал от атак американского президента.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил подобную идею в декабре. "Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", – предупредил тогда глава Пентагона.

Как сообщал bb.lv, в минувшую пятницу премьер-министр Латвии Эвика Силиня вдруг заявила о готовности помочь Трампу разблокировать Ормузском пролив, который сейчас контролируют иранские Стражи исламской революции. Очевидно Силиня хочет попасть в белый «список послушных».

Как бы то ни было, администрация скрывает любые детали списков, а чиновники предоставили мало ясности относительно того, какими могут быть льготы или последствия.

"Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск – это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?" – сказал другой европейский чиновник.

Существует мало других вариантов для "наказания" стран НАТО, кроме вывода американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую. Такая передислокация будет трудоемкой и дорогой, отмечает издание.

Одними из крупнейших бенефициаров этой идеи могут стать Румыния и Польша, поскольку обе страны остаются в благосклонности президента США и будут приветствовать увеличение количества американских войск на своей территории.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Латвия #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео