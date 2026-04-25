Делегация латвийских предпринимателей подписала в Украине три меморандума о сотрудничестве в оборонной, технологической и других сферах, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).

В ходе организованной ЛАИР торговой миссии в Польшу и Украину, которую возглавлял министр экономики Виктор Валайнис, в пятницу в Киеве были подписаны три меморандума о сотрудничестве, которые в дальнейшем создадут основу для экспорта и сотрудничества латвийских предприятий в сферах обороны, технологий и энергетики, внося практический вклад в укрепление Украины и ее будущее развитие.

"Объемы торговли между Латвией и Украиной и динамика взаимных инвестиций ясно показывают, что в этой сфере имеются значительные перспективы роста, которые необходимо использовать уже сейчас. Подписанные меморандумы, особенно в оборонной сфере, вместе с планируемым обменом аналитической информацией и участием предприятий в проектах создают практическую основу для реализации этого потенциала", - заявил министр экономики.

Меморандум между Торгово-промышленной палатой Украины, Министерством обороны, Министерством экономики Латвии и ЛАИР предусматривает сотрудничество в оборонной промышленности, включая реализацию совместных проектов, обмен технологиями и привлечение финансирования Европейского союза (ЕС).

В свою очередь меморандумы между ЛАИР и украинской платформой для развития торговли и бизнеса "Trade House Ukraina", а также между ЛАИР и европейско-украинской платформой для развития бизнеса "Trade House Europe" направлены на практическую поддержку предприятий - поиск партнеров, освоение рынка, развитие логистических решений и реализацию проектов в Украине.

Соглашения предусматривают сотрудничество в развитии инфраструктурных и инвестиционных проектов, создание логистических коридоров, привлечение финансирования ЕС, поддержку предприятий при выходе на рынок, обмен аналитической информацией, организацию бизнес-миссий и индивидуальных деловых встреч, а также участие латвийских компаний в проектах по восстановлению Украины.

"Этими меморандумами мы существенно упрощаем выход латвийских предприятий на украинский рынок, поскольку они означают скоординированную поддержку, начиная с идентификации потенциальных партнеров и рыночной информации до реализации экспортных проектов", - подчеркнула директор ЛАИР Иева Ягере.

В свою очередь результаты миссии в Польше подтверждают, что она является одним из самых перспективных партнеров для латвийских предприятий, особенно в сферах технологий и энергетики. Как отметили в ЛАИР, у латвийских и польских предприятий есть большой потенциал для совместных проектов в оборонной промышленности, разработке цифровых решений и умной энергетике. Это подтверждают встречи и переговоры с представителями Польской палаты технологий двойного назначения, организации "Digital Poland" и "WB Group", которая является одной из ведущих частных оборонных компаний Польши, специализирующейся на беспилотных системах и других современных технологиях.

Польша является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Латвии. В прошлом году общий оборот товаров и услуг между странами достиг 3,94 млрд евро, и Польша занимала четвертое место среди внешнеторговых партнеров. Экспорт в Польшу достиг 1,06 млрд евро, а импорт из Польши - 2,88 млрд евро. В конце прошлого года накопленные прямые инвестиции Польши в Латвии составили 275 млн евро, а накопленные прямые инвестиции Латвии в Польше - 132 млн евро.

Оборот товаров и услуг между Латвией и Украиной в прошлом году составил 723,6 млн евро. Экспорт в Украину достиг 430,5 млн евро, импорт - 293,2 млн евро. В конце 2023 года накопленные прямые инвестиции Украины в Латвии составляли 295 млн евро, а накопленные прямые инвестиции Латвии в Украине - 144 млн евро.